Gučijeva bivša žena hospitalizovana: Osuđena na 26 godina za njegovo ubistvo, sada završila na intenzivnoj njezi

Patricija Ređani, bivša supruga Mauricija Gučija, na intenzivnoj njezi nakon što joj je pozlilo tokom odmora u Riminiju.

Izvor: EPA/ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Patricija Ređani, bivša supruga Mauricija Gučija, pravosnažno osuđena za podstrekavanje na ubistvo ovog magnata visoke mode koji je ubijen u Milanu 27. marta 1995. godine, nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici "Infermi" u Riminiju, nakon što joj je pozlilo tokom odmora u Ričoneu.

Vijest su preneli listovi QN i "Resto del Carlino" iz Riminija. Ova 77-godišnjakinja stigla je na Rivijeru krajem jula kako bi provela dvije nedjelje odmora u hotelu, u pratnji svoje asistentkinje. Prema izvještajima, pozlilo joj je u ponedjeljak kasno ujutru, dok se nalazila u svojoj sobi na terasi.

Među hipotezama, koje tek treba provjeriti, navodi se i mogućnost dužeg izlaganja vrućini i suncu u najtoplijem dijelu dana. Nakon što joj je pružena prva pomoć na licu mjesta, Ređanijeva je hitno prebačena u bolnicu u Riminiju, gdje je primljena na odjeljenje intenzivne njege. Ljekarske prognoze su rezervisane, a dalji medicinski pregledi razjasniće tačne uzroke njene hospitalizacije.

Porijeklom iz Vinjole, nakon razvoda od Mauricija Gučija, uhapšena je 1997. godine pod optužbom da je organizovala ubistvo svog bivšeg supruga. Tokom istrage negirala je bilo kakvu umiješanost u ovaj zločin. Ređanijeva je osuđena na 26 godina zatvora, a odslužila je oko 17 godina, nakon čega je 2016. godine puštena na slobodu zbog dobrog vladanja.