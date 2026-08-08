"Oni vladaju mojim srcem": Riki Martin dirljivom porukom i rijetkom fotografijom proslavio punoljetstvo sinova

Riki Martin proslavio je 18. rođendan blizanaca Matea i Valentina.

Izvor: Instagram printscreen

Riki Martin je ponosni otac četvoro djece, a njegovi blizanci Mateo i Valentin, sada slave 18. rođendan, o čemu se oglasio i slavni pjevač.

Proslavljeni pevač Riki Martin proslavio je 18. rođendan svojih blizanaca, a o svemu se oglasio na društvenim mrežama i podijelio rijetku fotografiju svoje dece. Na fotografiji iz porodične arhive blizanci skaču u bazen izvodeći takozvani "cannonball" skok, piše People.

Martin je ispod fotografije napisao poruku na španskom jeziku, otkrivši da je čitavu nedelju proveo slaveći rođendan "onih koji vladaju njegovim srcem".

"Cijele njedelje slavimo 18. rođendan onih koji vladaju mojim srcem. Volim vas, djeco", napisao je.

Riki Martin je porodicu zasnovao kao samohrani otac kada je 2008. godine, uz pomoć surogat majke, dobio blizance Matea i Valentina. Kada se 2017. godine vjenčao sa umetnikom Džvanom Jozefom, u intervjuu za magazin Out govorio je o svojoj proširenoj porodici.

"Moja djeca me pitaju kako to da imaju dva oca, a ja im kažem da smo dio moderne porodice. To je prelijep osjećaj slobode", rekao je Martin.

Nekoliko godina kasnije, par je, takođe uz pomoć surogat majke, dobio ćerku Lusiju, danas sedmogodišnjakinju, i sina Rena, koji ima šest godina, a rođeni su u razmaku od samo devet mjeseci. U julu 2023. Martin i Jozef objavili su da se razvode nakon šest godina braka. U zajedničkom saopštenju istakli su da će im djeca ostati najveći prioritet.

Izvor: Nova/ MONDO