Trevis Kels pokazao je burmu od žutog zlata pred utakmicu.

Izvor: North Woods / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Trevis Kelsi je u subotu ponosno pokazao novi modni detalj. Dok je ulazio na "Erouhed" stadion prije predsezonskog otvaranja Kanzas Siti Čifsa protiv Remsa, trostruki šampion Superbola pokazao je svoju burmu.

Kelsi (36) je nosio komplet, crne naočare za sunce i patike, ali se prsten od žutog zlata jasno vidio na njegovom domalom prstu dok je nosio piće u limenci.

Kelsi i Tejlor Svift izgovorili su sudbonosno "da" 3. jula na gala proslavi u Medison Skver Gardenu, koja je okupila više od 1.000 zvanica.

Nijedna fotografija iz dvorane nije dospela u javnost, budući da je obezbjeđenje bilo izuzetno strogo, a gostima je bilo zabranjeno korišćenje mobilnih telefona.

Ipak, mlada i mladoženja su za venčanje nosili kreacije brenda "Christian Dior Haute Couture". Blisko su sarađivali sa kreativnim direktorom Džonatanom Andersonom, koji je te komade dizajnirao u Parizu, potvrdio je predstavnik za medije Tejlor Svift.

Pjevačica je takođe nedavno viđena u javnosti, u srijedu je uslikana u Londonu sa prstenom na ruci. Nosila je cvetnu haljinu u boji lavande dok je napuštala privatni klub "Annabel's".

Vidi opis Trevis Kelsi ponosno pokazao burmu: Na ruci zasijao zlatni prsten, progovorio o vjenčanju sa Tejlor Svift Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OLGA FEDOROVA/EPA Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: OLGA FEDOROVA/EPA Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: OLGA FEDOROVA/EPA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: OLGA FEDOROVA/EPA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: LAURA BRETT/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: LAURA BRETT/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: OLGA FEDOROVA/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: LAURA BRETT/EPA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: LAURA BRETT/EPA Br. slika: 9 9 / 9 AD

Par je detalje vjenčanja uglavnom držao u tajnosti, ali je Kelsi podelio nekoliko utisaka tokom trening kampa, kada se prvi put obratio medijima.

"Bila je ovo zabavna pauza između sezona, čoveče", rekao je Kelsi prošle nedjelje. "Vjenčanje je bilo najbolja noć u mom životu i zahvalan sam svima koji su došli da proslave i zabave se sa nama. To je uglavnom sve što mogu da kažem o toj noći. Bilo je ludo i puno slavlja, ali sada je vrijeme za američki fudbal."