Jelena Tomašević vrisnula usred pjesme: Publika joj mahala da stane, na binu istrčao Ivan Bosiljčić (Video)

Pjevačica Jelena Tomašević je na posljednjem koncertu imala nesvakidašnjeg gosta

Izvor: Instagram/ivan_bosiljcic

Jelena Tomašević osvanula je na Instagram nalogu svog supruga, glumca Ivana Bosiljčića, zbog nesvakidašnje scene koja se odigrala na njenom posljednjem koncertu.

Jelena je pjevala, kada su iz publike krenuli da joj mašu i pokazuju "detalj" na haljini. Detalj je bio ogroman skakavac zbog čega je Ivana vrnisnula i prestala da pjeva, pokušavajući da skine skakavca sa sebe.

On joj se potom popeo na leđa, da bi na binu izašao Bosiljčić, zgrabio skakavca i bacio ga dalje od supruge. Glumac je zatim objavio video ove scene i napisao:"Kad mi neko dira ženu završi na patosu".

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Kupili apartman u Grčkoj

Jelena i Ivan Bosiljčić kupili su, kako su navodili domaći mediji, nekretninu pazario na takozvanom "trećem prstu" u dijelu Grčke koji nije preplavljen turistima, a za koji ih veže i prijatelj koji tamo živi.

Ovaj kraj posebno ih je osvojio zbog prirode, mira i blizine Svete Gore, što se, prema navodima izvora, naročito dopalo Ivanu Bosiljčiću, dok je Jelena uživala u malim primorskim mjestima i autentičnom ambijentu.

"Nisam siguran koliko su platili apartman i kolike je veličine, ali kako sam načuo, najmanji apartmani u tom dijelu koštaju oko 50.000 evra. Oni sigurno nisu uzeli najmanji, pa vjerujem da su iskeširali oko 70.000 evra", istakao je izvor za Kurir tada.

(Mondo.rs)