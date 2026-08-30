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Vjerila se kćerka Silvestera Stalonea: Pokazala dijamantski prsten, niko ponosniji od njega

Vjerila se kćerka Silvestera Stalonea: Pokazala dijamantski prsten, niko ponosniji od njega

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Silvester Stalone ne krije sreću i ponos, iako je u prošlosti bio strog prema izabranicima kćerki.

Vjerila se kćerka Silvestera Stalonea Izvor: Instagram printscreen / officialslystallone

Najstarija kćerka holivudske zvijezde Silvestera Stalonea, Sofija vjerila se na svoj 30. rođendan, a porodica je srećnu vijest podijelila na društvenim mrežama.

Zauvijek s mojim najboljim prijateljem – poručila je uz niz prelijepih fotografija Sofija, koju je Silvester Stalone dobio sa bivšom manekenkom Dženifer Flavin.

Pogledajte:

Buduća mlada je 28. avgusta proslavila 30. rođendan i objavila da se vjerila. Na fotografiji se vidi i raskošan dijamantski prsten, a vjerenik ju je zaprosio na tradicionalan način, tako što je kleknuo na jedno koljeno.

Romantičnom utisku doprinio je ambijent ukrašen bijelim ružama, svijećama i laticama raznog cvijeća, a srećnu vijest odmah je objavio i Stalone:

Sofija je pozirala i sa svojim roditeljima, a legendarni Silvester Stalone nije skrivao ponos dok je stajao uz najstariju nasljednicu.

Silvester Stalone ima tri kćerke

Kao što je poznato, Stalone ima tri kćerke prema kojima je uvijek pokazivao zaštitnički stav, a njegove kćerke u intervjuima su otkrile da su svi njihovi potencijalni momci morali da upoznaju i njihovog tatu.

Silvester Stalone i Dženifer Flavin vjenčali su se 1997, godinu dana nakon što su dobili Sofiju. Zatim su na svijet stigle Sistin i Skarlet. Iako su imali trzavice u braku i danas su zajedno, a on ne krije koliko mu je porodica značila u životu, piše Hello.

Njohove slike pogledajte u galeriji:

(Mondo.rs)

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Tagovi

Silvester Stalone kćerka vjeridba

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