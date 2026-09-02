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Slike s plaže Seke Aleksić izazvale pometnju: Pokazala vitku liniju i koliko voli muža

Slike s plaže Seke Aleksić izazvale pometnju: Pokazala vitku liniju i koliko voli muža

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Seka Aleksić oduševila je pratioce snimcima sa plaže, pokazujući svoj novi izgled i sreću sa suprugom Veljkom.

fotografije seke aleksić s plaže Izvor: Instagram printscreen/seka_aleksic

Pjevačica Seka Aleksić oduševila je pratioce novim snimcima sa ljetovanja na kojima uživa u društvu supruga Veljka Piljikića. Seka uživa punim plućima posebno nakon što je smršala i dovela svoju figuru skoro do perfekcije.

Oni su podijelili srećne momente sa plaže nakon što ju je on podigao i nosio na ramenima dok se Seka prepustila uživanju.

Seka je nosila žutu haljinu, pokazavši da je drastično smršala.

Iako su godinama u braku ovi kadrovi pokazuju da među njima i dalje vlada strast i lijepa energija.

Oduševljeni fanovi ne prestaju da hvale pjevačicin novi izgled, ističući da nikada nije izgledala zgodnije i zadovoljnije, piše Telegraf.

"Svom suprugu svakodnevno priređujem sitnice koje on poštuje i voli, svakodnevno želim da se on osjeća kao kralj u svom kraljevstvu, a ja kao njegova kraljica. Želim da mu sve pružim i da mu sve bude na dohvat ruke", rekla je ona.

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"Najviše volim da ga obradujem kada ostanem sama sa decom. On tada misli da će pojesti nešto što je ostalo od juče ili popiti protein jer 'Svetlana nema vremena nešto da mu skuva'. Inače, uvijek me zove ili tako ili 'ljubavi', nikada ne kaže Seka. E onda kada dođe, sačekaju ga tri jela na stolu, ja onda uživam dok ga gledam. Poklon svako može da kupi ali u ovim momentima ti zapravo pokazuješ ljubavi i požrtvovanje", zaključila je Seka za "Svet".

Bonus video:

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Seka Aleksić u neobičnom stajlingu stigla u sunčani Beograd
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Izvor: Nova  / MONDO

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Tagovi

Seka Aleksić plaža muž

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