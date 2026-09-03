Čarli Šin danas slavi 61. rođendan, a već deceniju i po živi sa HIV-om, dijagnozom koju je nekoliko godina skrivao čak i od najbližih ljudi.

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Američki glumac Čarli Šin, najpoznatiji po ulozi u seriji "Dva i po muškarca", rođen je 3. septembra 1965. godine. Njegovu karijeru, pored velikih filmskih i televizijskih uspjeha, obilježili su problemi sa alkoholom i narkoticima, brojni odlasci na liječenje, ali i zdravstvena dijagnoza o kojoj je dugo ćutao.

Šin je 2015. godine javno saopštio da je HIV pozitivan. Tada je otkrio da mu je virus dijagnostikovan četiri godine ranije. Sve je, kako je tada ispričao, počelo jakim glavoboljama, noćnim znojenjem i temperaturom. Bio je uvjeren da ima tumor na mozgu, ali su pregledi pokazali sasvim drugi uzrok njegovih tegoba.

Glumac je godinama krio dijagnozu jer se plašio reakcije javnosti, osude i mogućeg gubitka posla. Tek kada je pritisak postao prevelik, odlučio je da otvoreno govori o svom zdravstvenom stanju.

Terapija drži virus pod kontrolom

Vidi opis Čarli Šin danas puni 61 godinu: Već 15 godina živi sa dijagnozom koja je nekada značila smrtnu presudu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen/Two and a Half Men Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/screenshot/Loose Women Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: YouTube/Warner Bros Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: CBS Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: DFree/Shutterstock Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: s_bukley/Shutterstock Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 13 13 / 13

Iako za HIV još ne postoji lijek koji može potpuno da ga ukloni iz organizma, savremena antiretrovirusna terapija sprečava njegovo razmnožavanje i omogućava ljudima da žive dug i kvalitetan život. Šin je ranije govorio da redovno uzima lijekove i da je količina virusa u njegovoj krvi smanjena na nemjerljiv nivo.

Nemjerljivo virusno opterećenje ne znači da je osoba izliječena, već da je količina virusa toliko mala, da standardni testovi ne mogu da je registruju. Kada se takvo stanje održava redovnim uzimanjem terapije, HIV se ne prenosi se*sualnim putem.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, osobe koje na vrijeme započnu terapiju i pridržavaju se liječenja, mogu da žive dugo i zdravo. Bez liječenja, virus postepeno oštećuje imunski sistem i može da dovede do side, odnosno uznapredovalog stadijuma infekcije.

Upravo zbog toga ljekari naglašavaju da HIV i sida nisu isto. HIV je virus sa kojim osoba može godinama da živi bez izraženih simptoma, dok sida predstavlja najtežu fazu infekcije, koja danas pravilnim liječenjem može da se spriječi.

Godine borbe sa zavisnošću

HIV nije bio jedini zdravstveni problem sa kojim se glumac suočavao. Šin je otvoreno pričao o dugogodišnjoj zavisnosti od alkohola i droge, kao i o brojnim pokušajima liječenja. Takav način života ostavio je posljedice na njegovo fizičko i psihičko zdravlje, ali i na odnose sa porodicom i kolegama.

Vidi opis Čarli Šin danas puni 61 godinu: Već 15 godina živi sa dijagnozom koja je nekada značila smrtnu presudu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Prelomni trenutak dogodio se 2017. godine. Kako je ispričao za magazin People, shvatio je da zbog alkohola nije u stanju da ispuni obećanje koje je dao kćerki. Tada je odlučio da prestane da pije, a jedan od glavnih motiva bio mu je da ponovo postane pouzdan i prisutan otac.

Glumac navodi da je od decembra 2017. trezan. Ipak, priznaje da ga i dalje prate stid i kajanje zbog pojedinih postupaka iz prošlosti i da mu je najteže da oprosti samom sebi.

Kako se Čarli Šin osjeća danas?

Šin ne govori često o rezultatima pregleda niti iznosi detalje svoje terapije. Kada su ga 2026. godine pitali za zdravlje, kratko je poručio da je dobro i da njegovo prisustvo dovoljno govori o tome kako se osjeća.

Ipak, rano otkrivanje ostaje presudno. HIV često godinama ne daje jasne simptome, zbog čega je testiranje jedini pouzdan način da osoba sazna svoj status i, ukoliko je potrebno, na vrijeme započne terapiju.

(MONDO)