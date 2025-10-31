logo
Čarli Šin o Netfliks dokumentarcu koji je šokirao svijet: Glumac otkrio šta je radio s muškarcima

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Glumac Čarli Šin je u Netfliksovom dokumentarcu iznio šokantne detalje o kojima javnost nije ništa znala. Sada se oglasio kako bi razjasnio na šta je mislio kada je rekao da je imao odnose sa muškarcima

čarli šin o seksu s muškarcima Izvor: Riccardo S. Savi / Getty images / Profimedia

Glumac Čarli Šin nedavno u Netfliksovoj dokumentarnoj seriji o svom životu, progovorio o gubljenju nevinosti, prostitutkama, radu na seriji "Dva i po muškarca"... i, između ostalog, otkrio i da je imao odnose sa muškarcima.

Sada se oglasio kako bi pojasnio svoju izjavu koja se tiče odnosa sa pripadnicima istog pola, i unaprijed se izvinio na direktnosti.

"Kad ljudi kažu ‘se*s sa muškarcima’, odmah pomisliš na analni odnos. Žao mi je što sam direktan, ali to je vjerovatno prvo što ljudima padne na pamet, zar ne?“ rekao je Šin u srijedu u emisiji "In Depth With Grant Bensinger".

"Ne želim da ispadne kao: ‘Uradio sam to, ali taj dio se nije desio.’ Ali zaista nije", nastavio je.

"Ne znam ni da li je to bitno, ali to je jedini dio gdje sam kao... Nije bilo potpuno, razumiješ... Kažu da ljudi eksperimentišu na fakultetu, znaš? Ja nikad nisam išao na fakultet, pa možda to objašnjava stvar".

Šin je rekao da svoje komentare ne pojašnjava zbog stida, već da razjasni svoju izjavu.

"Samo mi je palo na pamet da je ‘se*s sa muškarcima’ prilično široka kategorija"

U svom Netfliks dokumentarcu, glumac iz filma "Crveno svitanje" rekao je da mu je javno priznanje bilo "nevjerovatno oslobađajuće".

"Nije kao da je voz upao u restoran. Nije klavir pao s neba. Niko nije utrčao i napravio haos... Neću da bježim od svoje prošlosti, niti da dozvolim da ona upravlja mnome. I šta sad? Neke stvari su bile čudne. Mnoge su bile jako zabavne, i život ide dalje,“ dodao je.
"Pogledaj u kakvom je stanju svijet... Da li taj dio stvarno toliko znači? Ako neko neće da me angažuje jer ‘on je radio sve te gluposti’? Ma, dobro vjerovatno ni nisam htio da radim s njima".

Čarli Šin dokumentarac seksualnost

