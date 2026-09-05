Otkrivamo vam zanimljive ljubavne parove koji su svoju vezu započeli puno prije nego što su postali popularni.

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Možda bi neko pomislio da ih je privukla slava ili novac, ali ove svjetske zvijezde su pravi dokaz da to nije tako. Predstavljamo vam priču o ljubavi koja je obilježila kasne osamdesete.

Najveća glumačka imena današnjice svoje karijere su započinjala upravo tokom 80-ih godina. U tom holivudskom krugu svi su se međusobno družili, pa ne čudi što su se iz tih prijateljstava rađale i velike ljubavi.

Tako su 1987. godine emotivnu vezu započeli Džordž Kluni i Keli Preston. Par je ubrzo započeo i zajednički život, ali njihov dom je bio sve samo ne uobičajen - sa njima je živio i Klunijev neobični kućni ljubimac, svinja po imenu Maks!

Ipak, ova holivudska romansa nije potrajala. Ljubav je pukla nakon samo dvije godine, a oboje su kasnije pronašli svoju sreću pored drugih partnera - Keli u braku sa Džonom Travoltom, a Džordž pored lijepe advokatice Amal Kluni.

Pogledajte njihove slike:

Vidi opis Poznati koji su bili u vezi još prije slave: Kluni ljubio Travoltinu ženu, a za kućnog ljubimca imali prase Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Evo kojih 10 zaboravljenih parova je obilježilo prošle decenije:

Majkl Kiton i Kortni Koks

Čuveni Betmen i zvijezda "Prijatelja" bili su u vezi od 1989. do 1995. godine. Proveli su zajedno šest godina, a raskinuli su samo godinu dana nakon što su "Prijatelji" počeli da se emituju i Kortni donijeli planetarnu slavu.

Zoe Dešanel i Džejson Švarcman

Svoju ljubav započeli su sa tek 19 godina, daleko prije uloga u filmovima "Korak do slave" i "Tajkun iz Rašmora". Džejson je bio njen prvi prvi dečko, a rastali su se 2005. godine.

Ris Viterspun i Kris O'Donel

Daleke 1993. godine bili su samo klinci s velikim snovima. Ris Viterspun je imala tek 16 godina, i tek se doselila u Los Anđeles kada se zaljubila u Krisa.

Lijam Nison i Helen Miren

Njihova ljubav rođena je na setu filma "Ekskalibur" 1981. godine. U to vrijeme Helen se tek probijala, dok je Lijam bio potpuno nepoznat glumac.

Fergi i Džastin Timberlejk

Prije nego što je postao član benda NSYNC, Džastin je 1997. godine bio u vezi sa pjevačicom Fergi. On je tada imao samo 16 godina, dok je ona bila sedam godina starija!

Kira Najtli i Džejmi Dornan

Upoznali su se 2003. godine kada je ona bila mlada nada u usponu, a on radio kao model za Kelvina Klajna. Raskinuli su 2005, godinu dana prije njegove prve filmske uloge.

Ešton Kučer i Dženjuari Džouns

Proveli su zajedno period od 1998. do 2001. godine, ali glumica iz ove veze ne nosi lijepe uspomene. O Eštonu je otvoreno rekla: "Nije mi bio prevelika podrška u glumi. Smatrao je da nisam dovoljno dobra za to."

Džesika Bil i Kris Evans

Turbulenta veza trajala je od 2001. do 2005. godine. Dok je ona već imala slavu zahvaljujući seriji "U sedmom nebu", popularni "Kapetan Amerika" je u to vrijeme dobijao tek epizodne ulogice.

Džulijet Luis i Bred Pit

Prije Anđeline, Dženifer i Gvinet, Bred je volio Džulijet. Upoznali su se 1989. na snimanju filma "Premlada za smrt?" On je imao 26, a ona samo 17 godina. Uprkos velikoj razlici, u vezi su proveli četiri godine.

Lisa Kudrou i Konan O'Brajan

Da nije bilo čuvenog voditelja, Lisu vjerovatno nikada ne bismo gledali kao Fibi! Upoznali su se na časovima glume, a nakon kratke veze shvatili su da bolje funkcionišu kao prijatelji. Upravo joj je Konan bio najveća podrška da uspije kao glumica.

Džek Antonof i Skarlet Johanson

Slavni muzički producent i jedna od najljepših žena svijeta zaljubili su se još u srednjoj školi! Bili su zajedno dvije godine i čak su išli zajedno na maturu. Nakon raskida,Skarlet mu je navodno potpuno slomila srce.



(Mondo.rs)