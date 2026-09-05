Otkrivamo vam zanimljive ljubavne parove koji su svoju vezu započeli puno prije nego što su postali popularni.
Možda bi neko pomislio da ih je privukla slava ili novac, ali ove svjetske zvijezde su pravi dokaz da to nije tako. Predstavljamo vam priču o ljubavi koja je obilježila kasne osamdesete.
Najveća glumačka imena današnjice svoje karijere su započinjala upravo tokom 80-ih godina. U tom holivudskom krugu svi su se međusobno družili, pa ne čudi što su se iz tih prijateljstava rađale i velike ljubavi.
Tako su 1987. godine emotivnu vezu započeli Džordž Kluni i Keli Preston. Par je ubrzo započeo i zajednički život, ali njihov dom je bio sve samo ne uobičajen - sa njima je živio i Klunijev neobični kućni ljubimac, svinja po imenu Maks!
Ipak, ova holivudska romansa nije potrajala. Ljubav je pukla nakon samo dvije godine, a oboje su kasnije pronašli svoju sreću pored drugih partnera - Keli u braku sa Džonom Travoltom, a Džordž pored lijepe advokatice Amal Kluni.
Pogledajte njihove slike:
Poznati koji su bili u vezi još prije slave: Kluni ljubio Travoltinu ženu, a za kućnog ljubimca imali prase
Evo kojih 10 zaboravljenih parova je obilježilo prošle decenije:
Majkl Kiton i Kortni Koks
Čuveni Betmen i zvijezda "Prijatelja" bili su u vezi od 1989. do 1995. godine. Proveli su zajedno šest godina, a raskinuli su samo godinu dana nakon što su "Prijatelji" počeli da se emituju i Kortni donijeli planetarnu slavu.
Zoe Dešanel i Džejson Švarcman
Svoju ljubav započeli su sa tek 19 godina, daleko prije uloga u filmovima "Korak do slave" i "Tajkun iz Rašmora". Džejson je bio njen prvi prvi dečko, a rastali su se 2005. godine.
Ris Viterspun i Kris O'Donel
Daleke 1993. godine bili su samo klinci s velikim snovima. Ris Viterspun je imala tek 16 godina, i tek se doselila u Los Anđeles kada se zaljubila u Krisa.
Lijam Nison i Helen Miren
Njihova ljubav rođena je na setu filma "Ekskalibur" 1981. godine. U to vrijeme Helen se tek probijala, dok je Lijam bio potpuno nepoznat glumac.
Fergi i Džastin Timberlejk
Prije nego što je postao član benda NSYNC, Džastin je 1997. godine bio u vezi sa pjevačicom Fergi. On je tada imao samo 16 godina, dok je ona bila sedam godina starija!
Fergie and Justin Timberlakepic.twitter.com/tdvLpVftKI— famou$ couple$ (@famouzcouples)March 19, 2016
Kira Najtli i Džejmi Dornan
Upoznali su se 2003. godine kada je ona bila mlada nada u usponu, a on radio kao model za Kelvina Klajna. Raskinuli su 2005, godinu dana prije njegove prve filmske uloge.
Ešton Kučer i Dženjuari Džouns
Proveli su zajedno period od 1998. do 2001. godine, ali glumica iz ove veze ne nosi lijepe uspomene. O Eštonu je otvoreno rekla: "Nije mi bio prevelika podrška u glumi. Smatrao je da nisam dovoljno dobra za to."
Džesika Bil i Kris Evans
Turbulenta veza trajala je od 2001. do 2005. godine. Dok je ona već imala slavu zahvaljujući seriji "U sedmom nebu", popularni "Kapetan Amerika" je u to vrijeme dobijao tek epizodne ulogice.
Džulijet Luis i Bred Pit
Prije Anđeline, Dženifer i Gvinet, Bred je volio Džulijet. Upoznali su se 1989. na snimanju filma "Premlada za smrt?" On je imao 26, a ona samo 17 godina. Uprkos velikoj razlici, u vezi su proveli četiri godine.
Lisa Kudrou i Konan O'Brajan
Da nije bilo čuvenog voditelja, Lisu vjerovatno nikada ne bismo gledali kao Fibi! Upoznali su se na časovima glume, a nakon kratke veze shvatili su da bolje funkcionišu kao prijatelji. Upravo joj je Konan bio najveća podrška da uspije kao glumica.
Džek Antonof i Skarlet Johanson
Slavni muzički producent i jedna od najljepših žena svijeta zaljubili su se još u srednjoj školi! Bili su zajedno dvije godine i čak su išli zajedno na maturu. Nakon raskida,Skarlet mu je navodno potpuno slomila srce.
(Mondo.rs)