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Ove poznate ličnosti su istinski vjernici: Religija im je pružila mir u najtežim trenucima

Ove poznate ličnosti su istinski vjernici: Religija im je pružila mir u najtežim trenucima

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Njima vjera oblikuje svakodnevicu, sa njom uveče liježu i ujutru se bude.

Ove poznate ličnosti su istinski vjernici Izvor: Profimedia
  • Mnoge holivudske zvijezde otvoreno govore o svojoj vjeri i ističu da im ona pruža snagu, utjehu i smjernice u privatnom i profesionalnom životu.
  • Među poznatim ličnostima zastupljene su različite religije, uključujući hrišćanstvo, judaizam, islam, hinduizam, budizam, bahaizam i sajentologiju.
  • Neki glumci i muzičari tvrde da je upravo vjera uticala na njihove životne odluke, izbor karijere ili način na koji se nose sa teškim životnim trenucima.

Kult slavnih odavno fascinira javnost, ali mnogo manje pažnje posvećuje se njihovim vjerskim uvjerenjima. Dok jedni otvoreno govore o svojoj vjeri, drugi svoja duhovna opredijeljenja čuvaju za privatni život. Ipak, veliki broj holivudskih zvijezda uspijeva da uskladi slavu i religiju, pronalazeći u vjeri utjehu, podršku i životni oslonac.

Dženifer Garner

Nakon uloge u filmu "Miracles from Heaven" (Čudo iz raja) iz 2016. godine, glumica je doživjela lično duhovno iskustvo. Počela je redovno da odlazi u crkvu sa porodicom, a svoje troje djece krstila je u Ujedinjenoj metodističkoj crkvi.

Dejvid Ojelovo

Glumac nigerijskog porijekla vjeruje da ga je Bog odabrao da tumači Martina Lutera Kinga mlađeg u filmu "Selma" (2014). Ističe da mu vjera pomaže pri izboru filmskih uloga.

Džulija Roberts

Tokom snimanja filma "Jedi, moli, voli" u Indiji odlučila je da prihvati hinduizam. Kasnije je izjavila da joj je ova religija donijela mir i unutrašnju ravnotežu.

Tom Kruz

Jedan je od najpoznatijih pripadnika Sajentološke crkve. Otvoreno podržava obrazovne metode osnivača sajentologije L. Rona Habarda, za koje tvrdi da su mu pomogle da prevaziđe disleksiju.

Mel Gibson

Uprkos brojnim kontroverzama, Mel Gibson je ostao posvećen hrišćanskoj vjeri. Poznat je po filmovima sa snažnom religijskom tematikom, poput "Stradanja Isusovog" i "Grebena spasa".

Pirs Brosnan

Nakon smrti supruge Kasandre Haris, a kasnije i kćerke Šarlot, utjehu je pronašao u katoličkoj vjeri, koja mu je pomogla da se izbori sa porodičnim tragedijama.

Džon Travolta

Pripadnik je Sajentološke crkve još od 1975. godine, nakon što je pročitao knjigu Dianetika njenog osnivača L. Rona Habarda.

Hju Džekmen

Opisuje sebe kao religioznu osobu i posvećenog hrišćanina. Ističe da svoje glumačke nastupe posvećuje Bogu.

Ričard Gir

Odrastao je u metodističkoj porodici, ali se u dvadesetim godinama okrenuo budizmu. Dugogodišnji je pristalica Dalaj Lame.

Orlando Blum

Od 2004. godine pripadnik je budističke organizacije Soka Gakai International. Svakodnevno praktikuje budističko pjevanje i smatra da mu vjera pomaže da vodi ispunjeniji život.

Denzel Vošington

Kao dijete redovno je odlazio u crkvu i razmišljao da postane propovjednik. Iako je izabrao glumu, ostao je duboko privržen hrišćanstvu.

Natali Portman

Rođena je u Jerusalimu i odrasla u jevrejskoj tradiciji. Kaže da se sa svojim jevrejskim identitetom snažnije povezuje kada je u Izraelu.

(Lepa i srećna/Mondo)

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