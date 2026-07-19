Svjetsko prvenstvo okupilo najveće zvijezde današnjice: Pogledajte ko je sve od slavnih pratio finale

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu okupilo je najveće zvijezde iz svijeta muzike i filma, uključujući Arijanu Grande i Kajli Džener.

Izvor: x printscreen

Veliko finale Svjetskog prvenstva u fudbalu pretvorilo se u najveći holivudski skup godine, pošto su tribine stadiona u Njujorku i Nju Džersiju bile krcate planetarnim zvijezdama. Najveća imena iz svijeta muzike i filma došla su uživo da prate istorijski meč između Argentine i Španije.

Pogledajte ko je sve pratio finale:

U ložama je prisutan veliki broj pjevača i glumaca, a fotografi su odmah uslikali pop zvijezdu Dua Lipu.

dua lipa and callum turner watching world cup finals together, THIS IS GOALSpic.twitter.com/KJ7yJR1jW7 — dua lipa pics (@lipapictures)July 19, 2026

Tu su bili i Farel Vilijams, kao i Ed Širan, Met Dejmon i Arijana Grande koji su vatreno navijali.

It’s been a hell of a weekend for Matt Damon. He has #1 movie at the box office, got to attend the World Cup Final, and just got mistaken for Brad Pitt on the TV broadcast.pic.twitter.com/8Pnp86xnkT — Joe Pompliano (@JoePompliano)July 19, 2026

Ipak, posebnu pažnju medija i publike privukla je influenserka Kajli Džener. Ona je viđena u društvu svog dečka, glumca Timotija Šalamea.

Kajli je bila obučena u crninu i nosila je tamne naočare, budući da je na utakmicu došla samo nekoliko dana nakon što joj je preminula baka Meri Džo.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner at the World Cup Final.pic.twitter.com/mphyk19P7m — timothée chalamet nation (@timotheenation)July 19, 2026

Iako prolazi kroz težak period žalosti, ona je odlučila da bude uz svog partnera i isprati ovaj istorijski dan.

Da događaj bude potpun, pobrinule su se muzičke ikone na poluvremenu utakmice.

Pogledajte kako je izgledalo poluvreme:

Podsetimo, neviđeni spektakl započeo je kada su fudbalske legende Ronaldo i Ronaldinjo dovezli pop kraljicu Madonu do same bine, nakon čega je uslijedilo pravo ludilo uz nastupe grupe Bi-Ti-Es, Džastina Bibera i Šakire koja je zapalila cijeli stadion.