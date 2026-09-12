Ovako izgleda Bikovićev dom u Moskvi: Ivana podijelila fotografije

Supruga Miloša Bikovića, Ivana Malić, objavila je fotografije iz njihovog doma u Moskvi i pokazala djelić porodične svakodnevice.
Miloš Biković sa suprugom Ivanom Malić i sinom Vasilijem vrijeme provodi u Moskvi, a njegova supruga je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija koje daju uvid u njihov porodični dom.
Pažnju privlači prije svega pogled iz stana, koji seže prema prepoznatljivoj arhitekturi ruske prestonice i kupolama crkava u kompleksu Kremlja.
Na fotografijama koje je Ivana objavila vidi se i njihov sin Vasilije, koji u jednoj od scena stoji kraj velikih prozora u dnevnom prostoru. Prostor je uređen u klasičnom stilu, sa bijelim zidnim lajsnama, dugim zlatnim zavjesama i velikim prozorima koji zauzimaju gotovo cijeli zid.
Pogledajte zajedničke fotografije Miloša i Ivane:
Detalji u stanu su svedeni, ali upadljivi – od dekoracije na zidovima do cvijeća koje zauzima centralno mjesto na jednom od fotografisanih prizora.
Posebnu pažnju privukao je buket lala i irisa smješten u neobičnoj staklenoj vazi talasastog oblika.
Ivana je uz fotografije iz doma objavila i prizor njihovog sina u prirodi, čime je pokazala djelić porodične svakodnevice van Moskve.
Pogledajte objave supruge slavnog glumca:
Biković i supruga svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, pa njihove rijetke objave iz porodičnog okruženja često privuku pažnju javnosti.
Bonus video:
(Blic/MONDO)