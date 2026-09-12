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Ovako izgleda Bikovićev dom u Moskvi: Ivana podijelila fotografije

Ovako izgleda Bikovićev dom u Moskvi: Ivana podijelila fotografije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Supruga Miloša Bikovića, Ivana Malić, objavila je fotografije iz njihovog doma u Moskvi i pokazala djelić porodične svakodnevice.

Kako izgleda dom Miloša Bikovića u Moskvi Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ

Miloš Biković sa suprugom Ivanom Malić i sinom Vasilijem vrijeme provodi u Moskvi, a njegova supruga je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija koje daju uvid u njihov porodični dom.

Pažnju privlači prije svega pogled iz stana, koji seže prema prepoznatljivoj arhitekturi ruske prestonice i kupolama crkava u kompleksu Kremlja.

Na fotografijama koje je Ivana objavila vidi se i njihov sin Vasilije, koji u jednoj od scena stoji kraj velikih prozora u dnevnom prostoru. Prostor je uređen u klasičnom stilu, sa bijelim zidnim lajsnama, dugim zlatnim zavjesama i velikim prozorima koji zauzimaju gotovo cijeli zid.

Pogledajte zajedničke fotografije Miloša i Ivane:

Detalji u stanu su svedeni, ali upadljivi – od dekoracije na zidovima do cvijeća koje zauzima centralno mjesto na jednom od fotografisanih prizora.

Posebnu pažnju privukao je buket lala i irisa smješten u neobičnoj staklenoj vazi talasastog oblika.

Ivana je uz fotografije iz doma objavila i prizor njihovog sina u prirodi, čime je pokazala djelić porodične svakodnevice van Moskve.

Pogledajte objave supruge slavnog glumca:

Biković i supruga svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, pa njihove rijetke objave iz porodičnog okruženja često privuku pažnju javnosti.

Bonus video:

Pogledajte

00:22
Miloš Biković s navijačima na Kipru
Izvor: Instagram/bikovic
Izvor: Instagram/bikovic

(Blic/MONDO)

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Tagovi

Miloš Biković Moskva stan

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