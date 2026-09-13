Udala se Jana Bjelica: Zvijezda serije Tvrđava stala na ludi kamen (Foto)

Jana Bjelica vjerila se prije manje godinu dana kada je pokazala prelijep vjerenički prsten, a sada je svom izabraniku Savi Pavloviću rekla sudbonosno "da"

Izvor: Instagram/jana.bjelica/Printscreen

Mlada glumica Jana Bjelica, koja je oduševila publiku ulogom u seriji "Tvrđava", odlučila je da stane na ludi kamen.

Lijepe vijesti iz privatnog života glumica je objavila sa pratiocima na društvenim mrežama, a čestitke kolega i obožavalaca ne prestaju da pristižu. Njen izabranik je Sava Pavlović, mladić koji uspješno gradi karijeru u svijetu biznisa i trenutno živi u Madridu, pa će glumica ubuduće balansirati između života u Srbiji i Španiji.

Pogledajte fotografije sa svadbe:

Da je proslava vjenčanja bila posebna i za pamćenje, svjedoči i detalj da je za vrhunsku muzičku atmosferu i veselje mladenaca i gostiju bio zadužen Marko Luis.

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Niz zapaženih uloga

Pored uloge u "Tvrđavi", Jana Bjelica je ostvarila niz zapaženih uloga koje su je svrstale u sam vrh glumačke scene mlađe generacije. Publika je pamti kao inspektorku Milku u kriminalističkoj seriji "Močvara", Anu u mini seriji "Porodica", a ostvarila je i sjajne uloge u filmu i seriji "Živ čovek". Takođe, nedavno je postala i članica Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" u Zrenjaninu.

Zanimljivo je da na samom početku Jana uopšte nije vjerovala da će se baviti glumom. Kako je sama ispričala, njen dolazak iz rodne Crne Gore na prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu bio je potpun spontan. Na ispit je izašla poslije treće godine srednje škole samo da proba i bez velikih očekivanja, a u Beograd je doputovala doslovno samo sa pidžamom i četkicom za zube, pa su joj roditelji naknadno autobusom slali baletanke, patike i trenerku.