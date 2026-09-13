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Pjevač prevario suprugu sa njenim bratom, pa izjavio: "Nije prevara ako ostaje u porodici"

Pjevač prevario suprugu sa njenim bratom, pa izjavio: "Nije prevara ako ostaje u porodici"

Izvor mondo.rs
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Bojan Tomović govoreći o svom bivšem braku, bez ustručavanja je potvrdio da je bio nevjeran svojoj tadašnjoj supruzi

goran tomovć prevario ženu s njenim bratom Izvor: Kurir televizija

Pjevač Bojan Tomović ponovo se našao u centru medijske pažnje nakon šokantnih priznanja o privatnom životu i bračnim detaljima. Otvoreno je govorio o nevjerstvu, ali najviše je šokirao priznanjem da je prevario suprugu sa njenim bratom.

Pogledajte fotografije Bojana Tomovića:

Govoreći o svom bivšem braku, Tomović je bez ustručavanja potvrdio da je bio nevjeran svojoj tadašnjoj supruzi, a ono što je posebno zaprepastilo javnost jeste činjenica da je nevjerstvo počinio sa njenim rođenim bratom.

Na pitanje da li je suprugu tokom braka varao sa još nekim, pjevač je kratko potvrdio da je to učinio samo sa njenim bratom.

Pogledajte kako je Bojan Tomović izgledao u mladosti:

"Nije prevara ako sve ostaje u porodici"

Međutim, najveću polemiku izazvalo je njegovo lično tumačenje ovog čina. Pjevač je naglasio da sopstveni potez uopšte ne doživljava kao čin izdaje ili nevjerstva.

"Ne gledam na to kao prevaru, nije prevara! Ipak to ostaje u krugu porodice", izjavio je Tomović.

Osim detalja iz privatnog života, pjevač se osvrnuo i na svoje vizuelne transformacije u muzičkim spotovima. Povodom projekta u kom glumi transvestita, istakao je da se u toj ulozi osjećao sjajno i poželjno, dodajući u šali da bi ga "svaka svekrva za snahu poželjela".

Takođe je opisao i kadrove u kojima igra uloge aktivnog biseksualca i pasivnog geja koji se gaze ispod stola, naglasivši da sve to posmatra isključivo kroz prizmu umjetničke slobode.

Bonus video:

Pogledajte

00:42
Bojan Tomović
Izvor: tiktok/ mr_tik_tok_075
Izvor: tiktok/ mr_tik_tok_075

(Blic/MONDO)

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Tagovi

prevara brat porodica pjevači

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