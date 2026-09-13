Bojan Tomović govoreći o svom bivšem braku, bez ustručavanja je potvrdio da je bio nevjeran svojoj tadašnjoj supruzi

Izvor: Kurir televizija

Pjevač Bojan Tomović ponovo se našao u centru medijske pažnje nakon šokantnih priznanja o privatnom životu i bračnim detaljima. Otvoreno je govorio o nevjerstvu, ali najviše je šokirao priznanjem da je prevario suprugu sa njenim bratom.

Pogledajte fotografije Bojana Tomovića:

Vidi opis Pjevač prevario suprugu sa njenim bratom, pa izjavio: "Nije prevara ako ostaje u porodici" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: mondo.me Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Hype TV Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 8 / 8

Govoreći o svom bivšem braku, Tomović je bez ustručavanja potvrdio da je bio nevjeran svojoj tadašnjoj supruzi, a ono što je posebno zaprepastilo javnost jeste činjenica da je nevjerstvo počinio sa njenim rođenim bratom.

Na pitanje da li je suprugu tokom braka varao sa još nekim, pjevač je kratko potvrdio da je to učinio samo sa njenim bratom.

Pogledajte kako je Bojan Tomović izgledao u mladosti:

Vidi opis Pjevač prevario suprugu sa njenim bratom, pa izjavio: "Nije prevara ako ostaje u porodici" Bojan Tomović i Jovana Pajić Jugić pesma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Gold Music TV Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Bojan Tomovic VIPPER Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Gold Music TV Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printskrin, Youtube/GOLD MUSIC TV Br. slika: 5 5 / 5

"Nije prevara ako sve ostaje u porodici"

Međutim, najveću polemiku izazvalo je njegovo lično tumačenje ovog čina. Pjevač je naglasio da sopstveni potez uopšte ne doživljava kao čin izdaje ili nevjerstva.

"Ne gledam na to kao prevaru, nije prevara! Ipak to ostaje u krugu porodice", izjavio je Tomović.

Osim detalja iz privatnog života, pjevač se osvrnuo i na svoje vizuelne transformacije u muzičkim spotovima. Povodom projekta u kom glumi transvestita, istakao je da se u toj ulozi osjećao sjajno i poželjno, dodajući u šali da bi ga "svaka svekrva za snahu poželjela".

Takođe je opisao i kadrove u kojima igra uloge aktivnog biseksualca i pasivnog geja koji se gaze ispod stola, naglasivši da sve to posmatra isključivo kroz prizmu umjetničke slobode.

Bonus video:

Pogledajte 00:42 Bojan Tomović Izvor: tiktok/ mr_tik_tok_075 Izvor: tiktok/ mr_tik_tok_075

(Blic/MONDO)