Preminula glumica Juri Nakamura (44), zvijezda Netfliksovog hita

Vijest o preranom odlasku Juri Nakamure potresla je poštovaoce širom svijeta

Izvor: Youtube/ Netflix Philippines

Filmska i televizijska zvijezda Juri Nakamura, najpoznatija po zapaženoj ulozi psihološkinje Irene u velikom Netfliksovom hitu "Romantics Anonymous", preminula je u 44. godini.

Vijest o njenom preranom odlasku potresla je poštovaoce širom svijeta, a njeni predstavnici iz agencije "Alpha Agency" izdali su zvanično saopštenje u kojem su potvrdili da je glumica preminula 1. septembra od posljedica raka rektuma.

"Izražavamo najdublju zahvalnost za dobrotu koju ste joj ukazali tokom njenog života i s poštovanjem objavljujemo njenu smrt", stoji u saopštenju.

Nakamura je stekla ogromnu popularnost i simpatije publike širom planete tumačeći lik psihološkinje Irene u seriji "Romantics Anonymous", japanskoj adaptaciji popularne priče o talentovanoj, ali izuzetno stidljivoj čokolatijerki koju je oživjela Han Hyo-joo. Ova romantična priča, inspirisana istoimenim francusko-belgijskim filmom, zabilježila je nevjerovatnih 103 miliona pregleda na Netfliksu od premijere u oktobru 2025. godine, suvereno držeći prvo mjesto na listi najgledanijih japanskih serija na platformi.

Tokom svoje bogate karijere, glumica je ostvarila i niz zapaženih uloga u ostvarenjima kao što su "Love Letter From Heaven" (2007), "Like Father, Like Son" (2013) i "The 8-Year Engagement" (2017), dok je zbog teške bolesti na kraju morala da se povuče iz snimanja NHK drame "Dangerous".

Romantics Anonymous trailer Izvor: Youtube/ Netflix Philippines

Teška borba i posljednji trenuci

Kako navode iz agencije "Alpha Agency", glumici je opaka bolest prvi put dijagnostikovana još 2013. godine. Iako se izborila i ušla u remisiju, rak se nažalost vratio u januaru 2025. godine i brzo se proširio.

Kada su joj ljekari u avgustu saopštili da joj je preostalo još jako malo vremena, slavna glumica je, prema riječima njenih najbližih, pokazala nevjerovatnu hrabrost i dostojanstvo:

"Ostala je smirena, sa prelijepim i blagim osmijehom tokom svojih posljednjih trenutaka sa porodicom i voljenima", dodali su iz agencije.

"Iako su njene tridesete i četrdesete često bile obilježene borbom sa bolešću, doživjela je i mnogo divnih susreta, sreće i ispunjenih trenutaka. Još jednom izražavamo iskrenu zahvalnost svim fanovima koji su je toplo podržavali, osoblju koje joj je pomagalo i kolegama izvođačima."

(Informer/MONDO)