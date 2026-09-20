Najveća životna dilema Sofije Loren: Kako je odbila Kerija Granta zbog čovjeka koji je od nje napravio divu

Na današnji dan rođena je jedna od najlepših žena svih vremena, Sofija Loren, a njen put do slave, kao i ljubavni život, bili su zanimljiviji od filmova u kojima je igrala.

Izvor: printscreen/youtube/Movieclips

Postoje te neke žene kojima godine ne mogu ama baš ništa. Sofija Loren jedna je od njih, bez sumnje. Iako "gazi" 92. godinu, slavna glumica i dalje oduševljava šarmom i energijom, i ne čudi nas što je decenijama bila na listama najljepših žena svih vremena.

Pogledajte kako glumica danas izgleda:

Doduše, slavna glumica posljednjih godina izbjegava pojavljivanja na crvenom tepihu bez prijeke potrebe. Zbog toga su se početkom ove godine pojavili navodi da je njeno zdravlje ozbiljno narušeno, no, oglasila se njena unuka Alesandra Musolini koja je potvrdila da je njena baka dobro, te da jednostavno bira miran i povučen život u svom domu u Ženevi.

Podsjetimo, Loren se preselila u Švajcarsku upravo da bi bila što bliže sinovima. Mnogi su se pitali i da li je otvorila srce nekome u poznim godinama, no, to se nije dogodilo.

Izvor: EPA-EFE/NINA PROMMER

Loren je godinama unazad sama, iako su njen život obilježile dvije velike ljubavi. Na prvom mjestu to je bio prvi i jedini suprug Karlo Ponti kojeg je upoznala sa samo 15 godina. Producent je bio 22 godine stariji i oženjen, a Sofiju je ugledao na jednom izboru za mis.

Izvor: ‚Publifoto / LaPresse / Profimedia

Rekao joj je da će biti slavna i uspješna glumica, ali i da mora da steše bokove i malo skrati nos. Sofija se sa tim nije složila. Voljela je sebe onakvu kakva jeste i odlučno je odbila prijedlog tada već uspješnog filmskog producenta.

Hvalio se da je od nje napravio divu

Upravo to ga je i osvojilo. Budući da se navikao na cice koje bi sve učinile za mrvicu slave, Ponti je stvorio ogromno poštovanje prema Sofiji koja odlučno nije dala na sebe. Ipak, uticao je na nju i oblikovao je u divu koju će kasnije obožavati cijeli svijet. Učio ju je kako da govori bez napuljskog akcenta, kako da se šminka i češlja, a da ne izgleda kao provincijalka. Primorao je da čita klasičnu literaturu i sluša klasičnu muziku. Kasnije se često hvalio da je od "seljanke napravio divu".

Podsjetite se kako je izgledala nekad, na početku karijere:

Vidi opis Najveća životna dilema Sofije Loren: Kako je odbila Kerija Granta zbog čovjeka koji je od nje napravio divu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimeida Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Profimeida Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Profimeida Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Profimeida Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Profimeida Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Profimeida Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: sashaalexanderponti/instagram Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: ph. Alfonso Catalano/SGP / SGP / Profimedia Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 15 / 15 AD

Ponti je taj i koji je izmislio pseudonim Sofija Loren po kojem je postala poznata, budući da je njeno puno ime Sofija Vilana Šikolone.

Sedam godina kasnije, 17. septembra 1957. godine par je ozvaničio svoju ljubav. Poznati filmski producent je podnio zahtjev za razvod braka u Meksiku i ubrzo potom se oženio Sofijom. Mladenci su napravili slavlje kod kuće, ali ubrzo su naišli na problem.

Brak im nije bio priznat

Narednog mjeseca je katolička crkva optužila Karla za bigamiju i ispostavilo se da mu brak sa Sofijom neće biti priznat. Tek poslije godina i godina povlačenja po sudovima, optužnica je povučena. Par nije imao drugog izbora nego da anulira brak, što su i uradili 1962. godine.

Zajedno su dobili dvoje djece - sinove Karla Džuniora i Eduarda. U braku su bili više od 50 godina, sve do Pontijeve smrti, 10 januara 2007. godine.

Kada su je pitali da li će se ikada ponovo udati, Loren bi rekla: "Ne, nikada više, bilo bi nemoguće voljeti bilo koga drugog!".

Afera sa Kerijem Grantom

Iako je Ponti bio njena najveća ljubav, mnogi ne znaju da je njihov odnos bio ozbiljno poljuljan u jednom trenutku zbog Kerija Granta.

Izvor: PARAMOUNT PICTURES - Album / Album / Profimedia

Upoznali su se u Španiji 1957. godine na snimanju filma "Ponos i strast", a 30 godina stariji Keri bio je već jedna od najvećih zvijezda Zlatnog Holivuda.

Uprkos godinama i statusu, hemija je bila instantna. Keri je bio očaran njenom ljepotom, ali i duhovitošću, te joj je intenzivno pomagao sa engleskim jezikom tokom snimanja. Ubrzo su počeli da izlaze svako veče, a Keri joj je svakodnevno slao bukete cvijeća i strastvene ljubavne poruke.

Afera sa Grantom

Afera sa Kerijem Grantom dogodila se dok je bila sa Karlom Pontijem, u vrijeme kada su uslijedile pravni problemi oko sklapanja braka.

Izvor: Paramount Productions Inc. / AFP / Profimedia

Sofija je bila pred životnom dilemom, ali je ipak odabrala Pontija zbog čega je na setu sa Grantom bila prilična tenzija.

Keri odlijepio za Sofijom

Situacija je kulminirala na snimanju komedije "Houseboat" 1958. godine. Prvobitni scenario napisala je Grantova supruga Betsi Drejk, koja je trebala i da glumi pored njega. Međutim, kako se zaljubio u Sofiju, Keri je izdejstvovao da njenu ulogu dobije Sofija.

Sofija Loren u "Houseboat" Izvor: YouTube

Snimanje je bilo izuzetno neprijatno za režisera i ekipu jer je se**ualna i emotivna tenzija između njih dvoje bila ogromna. Tokom samog snimanja filma, Karlo Ponti je uspio da u Meksiku dobije razvod i organizuje tajno bračno vjenčanje sa Sofijom preko punomoćnika.

Posljednja scena u filmu "Houseboat" u kojoj se likovi Sofije i Kerija vjenčavaju bila je emotivno izuzetno teška - Sofija je nosila tradicionalnu vjenčanicu glumeći udaju za Kerija, dok je u stvarnom životu upravo izabrala Karla Pontija.

Izvor: printscreen/youtube/Movieclips

No, zanimljivo je da, nakon što ga je Sofija Loren odbila, Kari Grant bacio oko na njenu dvojnicu, lijepu Srpkinju Ljubicu Bubu Otašević.

Buba je bila jedna od najljepših, neki kažu i najljepša, žena poslijeratnog Beograda. Košarkašica "Crvene zvezde" kasnije je postala jedna od velikih zvijezda Holivuda.

Na velikom platnu igrala je i sa Kerijem Grantom, a detalje njihovog odnosa opisao je Den Tana.

Izvor: Printscreen/YouTube

"Na sredini stola stoji konzerva na kojoj piše Pasulj sa kobasicom, ali Keri Grant je donio pošto se zaljubio u srpski pasulj. On se zaljubio u srpski pasulj, u stvari on se zaljubio u Ljubicu", govorio je pokojni Den Tana.