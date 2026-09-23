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Priznanje za legende kinematografije: Makron uručio orden "Legije časti" De Niru i Skorsezeu (VIDEO)

Priznanje za legende kinematografije: Makron uručio orden "Legije časti" De Niru i Skorsezeu (VIDEO)

Autor Dragana Božić
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Francuski predsjednik Emanuel Makron danas je dodijelio orden "Legije časti" američkom glumcu Robertu De Niru i režiseru Martinu Skorsezeu za njihov doprinos kinematografiji, javili su francuski mediji.

Makron uručio orden "Legije časti" De Niru i Skorsezeu Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema navodima medija, De Niro i Skorseze danas su primili orden od Makrona u francuskom Institutu za kulturu u Njujorku.

Među prisutnima bio je i američki glumac Leonardo di Kaprio. 

(Srna)

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Tagovi

Robert de Niro Martin Skorseze Emanuel Makron orden

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