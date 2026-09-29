Tek je sahranili, već pala prva tužba zbog nasljedstva: Isplivale skandalozne tvrdnje

Sukob oko poslovne imovine i zaostavštine pokojne Doli Parton prerastao je u ozbiljan pravni spor. Njena kompanija tužila je njenog sestrića Brajana Sivera koji je optužen za prijetnje i pokušaj iznude novca.

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Kompanija "She’s Alive, LLC", koju je Parton osnovala kako bi zaštitila svoju poslovnu imovinu i interese, podnijela je tužbu protiv Dolinog sestrića Sivera 22. septembra. Kompanijom upravlja njen dugogodišnji menadžer Deni Nozel.

Prema navodima iz sudskih dokumenata, Siver je godinama bio zadužen za sigurnost svoje tetke.

U tužbi se tvrdi da je upućivao nasilne i uznemirujuće prijetnje, pri čemu je navodno spominjao i svoje vojno iskustvo. Kompanija ga takođe optužuje da je stvarao "strah i haos" kako bi iznudio novac za vlastitu korist.

Siver odbacuje sve optužbe. Privremenu zabranu prilaska koja mu je izrečena nazvao je neosnovanom i pokušajem privlačenja pažnje.

"Nikada nikome nisam prijetio. Oni su moji prijatelji, moja braća i moje kolege", rekao je Siver za ABC News.

Izvor: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Jedan od spornih navoda odnosi se na mogućnost da Siver pokrene vlastiti podkast. U tužbi se tvrdi da je prijetio kako bi ugrozio poslovna partnerstva povezana s brendom Doli Parton.

U pojedinim porukama navodno se opisivao kao "ubica“, ali je kasnije objasnio da je riječ o izrazu koji je koristio u šali.

"Doli me je zvala ubica. To je bila šala koju smo koristili u njenom timu. Bio sam njen "baby boy ninja", a Deni Nozel je tu poruku izvukao iz konteksta", rekao je Siver.

U dokumentima se navodi i da je advokat koji je zastupao fondove i zaostavštinu Doli Parton napustio slučaj nakon navodnih prijetnji koje mu je uputio Siver. Takođe se tvrdi da su pojedini zaposleni dali otkaz jer su se osjećali ugroženo.

Ročište na kojem će biti razmatran zahtjev za sudsku zabranu zakazano je za 7. oktobar.

Oglasila se porodica

U međuvremenu su se oglasile i članice porodice Parton. Njene tetke Frida Parton i Stela Parton javno su stale u odbranu Sivera i odbacile tvrdnje o porodičnom sukobu oko nasljedstva.

"U našoj porodici nema svađe. Niko iz porodice Parton-Ovens se ne bori oko Dolinog nasljedstva. Svi volimo Brajana, kao što volimo jedni druge", napisala je Frida.

Stela je poručila da je porodica i dalje zajedno i da nastavlja dalje uprkos medijskim napisima.

Pravni spor otvoren je svega nekoliko nedjelja nakon smrti Doli Parton, koja je preminula 25. avgusta u 80. godini.

(Mondo.rs)