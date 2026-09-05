Oskrnavljena zvijezda Doli Parton samo par dana nakon smrti: Nakon vandalizma, osvanuo detalj koji slama srce

Zvijezda Doli Parton na Stazi slavnih u Holivudu oštećena je samo nekoliko dana nakon smrti američke muzičke zvijezde, a sada su urađeni radovi na sanaciji štete.

Izvor: Kathy Hutchins/Elliott Cowand Jr/Shutterstock

Nakon smrti kantri legende Doli Parton, fanovi su ostavljali cvijeće, poruke, svijeće i druge uspomene pored njene zvijezde na Bulevaru slavnih u Holivudu, ali je jedan obožavalac u ponedjeljak primijetio oštećenja i ogrebotine preko imena pjevačice.

Fotografije su potom objavljene na društvenim mrežama, a lokalni mediji javili su da je sanacija već počela.

Izgrebano ime preminule zvijezde

"Jedan fan je juče došao do zvijezde i na društvenim mrežama prijavio da je zvezda vandalizovana brojnim ogrebotinama. Prema objavljenoj fotografiji, zaista izgleda da je zvijezda oštećena ogrebotinama", rekla je portparolka Holivudske privredne komore Ana Martinez.

Ona je dodala da je cvijeće uklonjeno još ujutru kako bi bila obavljena ranije planirana popravka.

Vrlo brzo šteta je sanirana, a novi detalj nosi jaku simboliku

Zvijezda Doli Parton na Holivudskoj stazi slavnih je obnovljena nakon što je bila vandalizovana, saznaje TMZ.

TMZ je došao do fotografija koje prikazuju da Doliina zvijezda u petak izgleda kao nova, sa potpuno netaknutim imenom. Tirkizni leptir je takođe postavljen preko centralnog medaljona, dok cvijeće i druge posvete okružuju zvijezdu.

Leptir kao prigodna posveta

Doli već dugo koristi ovog insekta kao lični i karijerni simbol zbog svoje povezanosti sa prirodom. Rekla je da se osjećala povezanom sa leptirima još otkako ih je jurila kao dijete u planinama Smoki u Tenesiju.

Podsjetimo, zvijezda je oštećena ubrzo nakon njene smrti u 80. godini, poslije kraće borbe sa kancerom. Martinez je takođe izjavio da Doliina porodica nije bila odgovorna za popravke. Zvijezda je i prije vandalizma imala pukotine i već je bila predviđena za popravku u utorak.

Prisjetimo se Doli:

(Mondo.rs)