Doli Parton sahranjena u tajnosti: Kraljica kantri muzike tražila da bude ispraćena u štiklama

Lejni Mej Parton, bratanica legendarne američke muzičarke Doli Parton, objavila je emotivnu poruku na Instagramu, potvrdivši da je njena tetka sahranjena u petak, 28. avgusta.

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Vijest o smrti Doli Parton, jedne od najvećih zvijezda u istoriji kantri muzike, potresla je milione ljudi širom svijeta. Dok se obožavaoci opraštaju od legendarne pjevačice, njeni najmiliji okupili su se u petak ujutru na mjestu na kojem će počivati, u "Vudlon memorijal parku i mauzoleju" u Nešvilu.

Lejni Mej Parton, bratanica legendarne američke muzičarke Doli Parton, objavila je emotivnu poruku na Instagramu, potvrdivši da je njena tetka sahranjena u petak, 28. avgusta.

"Zaista mi je teško da napišem ovu objavu. Željela sam da sačekam da juče ispratimo moju baku na vječni počinak prije nego što pokušam da sve ovo pretočim u riječi", navela je.

Lejni je potom istakla da joj je Doli bila ogromna podrška.

"Uvijek je znala da učini da se osjećam kao da sam dovoljna. Nikada nije činila da moji snovi djeluju preveliko, niti da se osjećam kao da nešto ne mogu da postignem. Vjerovala je u mene i prije nego što sam ja naučila da vjerujem u samu sebe. Većina ljudi može da se sjeti barem jedne loše uspomene vezane za bilo koga iz svoje porodice. Ja, iskreno, ne mogu da se sjetim nijedne takve uspomene sa njom", napisala je.

Ističući da njena tetka nije mogla da ima svoju djecu, pa je zbog toga činila sve kako bi se njene bratanice, sestričine, bratanci i sestrići osjećali kao njena djeca, Lejni je sa velikom tugom dodala:

"Još mi djeluje nestvarno da je više nema. Nedostajaće mi njen glas, njen smijeh, njeni zagrljaji i sama spoznaja da je bila tu."

Doli Parton preminula je u utorak, u 80. godini, poslije kratke borbe sa rakom. Sahranjena je u Nešvilu, pored supruga Karla Dina. Par je proveo 58 godina u braku prije nego što je on preminuo u martu prošle godine, u 82. godini.

Kantri diva željela je da ceremonija bude namijenjena samo najbližim prijateljima i rodbini. Ipak, nekoliko detalja sa okupljanja dospjelo je u javnost, uključujući i način na koji će Doli biti sahranjena, ali i dirljivu želju koju je imala za svoj posljednji počinak. U intimnoj grupi ožalošćenih bili su sestrić Doli Parton i šef obezbjeđenja Brajan Sivir, koji je u utorak objavio vijest o njenoj smrti.

Sivir je otkrio da će Parton biti sahranjena u visokim potpeticama u istom mauzoleju gdje počivaju i posmrtni ostaci njenog supruga Karla Dina.

(Mondo.rs)