Šonu Didiju Kombsu opet mijenjaju datum izlaska: Poznato kada napušta zatvor

Šon Didi Kombs bi trebalo da bude pušten na slobodu 6. februara 2028. godine, nakon skraćenja kazne od 50 mjeseci zatvora.

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Američki Federalni biro za zatvore zakazao je puštanje Šona Didija Kombsa na slobodu za 6. februar 2028. godine, dok reper trenutno služi kaznu od 50 mjeseci zatvora. Datum izlaska na slobodu mijenjao se više puta tokom posljednjih meseci, a kako prenosi portal TMZ, termin je sada pomjeren i skraćen za skoro tri sedmice.

Prema zvaničnim podacima Federalnog biroa za zatvore, Didi bi trebalo da izađe 6. februara 2028, dok se još prošlog mjeseca kao očekivani termin pominjao 2. mart iste godine. Ranije su u opticaju bili i datumi poput 21. januara, te 5. i 20. februara. Ovo su prve povoljne vijesti za muzičkog mogula nakon serije incidenata koje je imao u federalnoj kaznenoj ustanovi Fort Diks u Nju Džersiju, zbog čega je na kraju i prebačen u zatvor Alenvud u Pensilvaniji.

Tokom boravka u Fort Diksu, Didi je bio prebačen u samicu zbog kršenja zatvorskih pravila, među kojima su bili učešće u tučama i korišćenje zabranjenih mobilnih telefona. Televizija En-Bi-Si njuz (NBC News) takođe je izvijestila da je Didi uživao povlašćeni VIP status: plaćao je drugim zatvorenicima da ga masiraju, spremaju mu hranu i obavljaju svakodnevne poslove umjesto njega.

Premještanje u strogu izolaciju uslijedilo je u sklopu istrage o posebnim uslovima i privilegijama koje je sebi obezbijedio novcem. Kako se navodi, reper je trošio hiljade dolara mjesečno kako bi mu drugi robijaši kuvali, čistili, prali veš i pružali masaže, a novac im je uplaćivan direktno na njihove zatvorske račune.

Podsjetimo, porota je 2025. godine proglasila Didija krivim po dvije tačke optužnice koje se odnose na Menov zakon, prevoz osoba preko saveznih granica u svrhu prostitucije. Istovremeno, oslobođen je znatno težih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, pa mu je sudija za lakša djela izrekao kaznu od 50 mjeseci federalnog zatvora.

(Mondo.rs)