Čitav slučaj privukao je ogromnu pažnju javnosti kada je protiv starlete pokrenut postupak zbog ucjene nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Društvene mreže/printscreen

Transrodna starleta A.K., koja se našla u centru velikog skandala zbog ucjenjivanja fudbalera Vujadina Savića, puštena je na slobodu nakon što je iza rešetaka provela više od godinu dana. Iako je napustila zatvorske zidine, sam sudski postupak i dalje traje.

Čim se našla na slobodi, Aleks se odmah oglasila na svom Instagram profilu i pratiocima pokazala kako sada izgleda.

Pozirala sa osmijehom i u opuštenom izdanju

Ona je na pomenutoj društvenoj mreži objavila fotografiju na kojoj nasmijana pozira dok gleda u telefon, pri čemu joj je bujni dekolte bio u prvom planu.

Pored te objave, podijelila je i nekoliko kadrova nastalih u liftu, gdje se fotografisala u znatno opuštenijem izdanju, pokazujući da se polako vraća svakodnevnim navikama i aktivnostima na mrežama.

Vujadin predložio Mirku za svjedoka

Podsjetimo, čitav slučaj privukao je ogromnu pažnju javnosti kada je protiv starlete pokrenut postupak zbog ucjene nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde.

U sklopu ovog procesa, Vujadin Savić je svoju suprugu, glumicu Mirku Vasiljević, zvanično predložio za svjedoka. Međutim, glumica se u dva navrata nije pojavila na zakazanom saslušanju pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom.

(Mondo)