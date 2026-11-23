Čitav slučaj privukao je ogromnu pažnju javnosti kada je protiv starlete pokrenut postupak zbog ucjene nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde.
Transrodna starleta A.K., koja se našla u centru velikog skandala zbog ucjenjivanja fudbalera Vujadina Savića, puštena je na slobodu nakon što je iza rešetaka provela više od godinu dana. Iako je napustila zatvorske zidine, sam sudski postupak i dalje traje.
Čim se našla na slobodi, Aleks se odmah oglasila na svom Instagram profilu i pratiocima pokazala kako sada izgleda.
Pozirala sa osmijehom i u opuštenom izdanju
Ona je na pomenutoj društvenoj mreži objavila fotografiju na kojoj nasmijana pozira dok gleda u telefon, pri čemu joj je bujni dekolte bio u prvom planu.
Transrodna starleta koja je ucjenjivala Vujadina puštena iz zatvora: Evo kako Aleks Korać danas izgleda (Foto)
Pored te objave, podijelila je i nekoliko kadrova nastalih u liftu, gdje se fotografisala u znatno opuštenijem izdanju, pokazujući da se polako vraća svakodnevnim navikama i aktivnostima na mrežama.
Vujadin predložio Mirku za svjedoka
Podsjetimo, čitav slučaj privukao je ogromnu pažnju javnosti kada je protiv starlete pokrenut postupak zbog ucjene nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde.
Transrodna starleta koja je ucjenjivala Vujadina puštena iz zatvora: Evo kako Aleks Korać danas izgleda (Foto)
U sklopu ovog procesa, Vujadin Savić je svoju suprugu, glumicu Mirku Vasiljević, zvanično predložio za svjedoka. Međutim, glumica se u dva navrata nije pojavila na zakazanom saslušanju pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom.
(Mondo)