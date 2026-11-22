Brus Vilis uživa u porodičnom druženju sa kćerkom Talulom, uprkos borbi sa demencijom. Njihova emotivna fotografija izazvala je brojne reakcije.

Izvor: Instagram/buuski/YouTube/WIRED

Slavni holivudski glumac Brus Vilis (71) uživao je u porodičnom druženju sa kćerkom Talulom, koja je taj emotivni trenutak zabilježila i objavila na društvenim mrežama.

Njihova zajednička fotografija izazvala je brojne reakcije javnosti, naročito zbog toga što se glumac već nekoliko godina bori sa frontotemporalnom demencijom, usljed koje se povukao iz svijeta filma i rijetko se pojavljuje pred kamerama.

Na slici koju je Talula podijelila, otac i kćerka sjede jedno pored drugog na dvorišnoj ljuljašci. Vilis je njenu ruku čvrsto privio uz grudi, dok ga ona drugom rukom nježno grli oko ramena i naslanja se na njega.

Inače, Talula je najmlađa kćerka iz glumčevog braka sa Demi Mur, a zajedno sa majkom i sestrama Rumer i Skaut redovno objavljuje porodične trenutke i uspomene sa njim.

Podsjetimo, ona je u avgustu ove godine stala na ludi kamen sa muzičarem Džastinom Asijem, a ceremonija je organizovana na porodičnom imanju u Ajdahu. Brus Vilis je prisustvovao slavlju, a prizori sa svadbe na kojima grli kćerku dok mladoženja stoji uz njih svjedoče koliko je taj dan svima značio.

Talula je i tada objavila dirljive fotografije sa ocem, naglasivši koliko joj je bilo važno njegovo prisustvo u jednom od najljepših trenutaka u životu.

Vidi opis Kćerka Brusa Vilisa objavila emotivnu sliku sa ocem: Jedan njegov potez dok sjede na ljuljašci rasplakao svijet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / rumerwillis Br. slika: 7 7 / 7

(Mondo.rs)