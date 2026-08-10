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Udala se ćerka Demi i Brusa: Vjenčanica kopija majčine haljine, a niko ne zna da li ju je bolesni otac vidio

Udala se ćerka Demi i Brusa: Vjenčanica kopija majčine haljine, a niko ne zna da li ju je bolesni otac vidio

Izvor mondo.rs
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Najmlađa ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur, Talula, rekla je "da" svom izabraniku.

Udala se Talula ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur Izvor: A.M.P.A.S. / PictureLux / Profimedia

Najmlađa ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur, Talula, udala se za muzičara Džastina Asija, a veliko slavlje održano je u u San Valiju, u Ajdahu.

Talula se udala u posebnoj vjenčanici koja je inspirisana jednom od čuvenih haljina njene majke - crnom Balenciaga kreacijom koju je slavna glumica ove godine nosila na žurki magazina Vanity Fair nakon dodjele Oskara.

Podsjetite se kako je glumica izgledala tada:

Venčanica je rađena po mjeri, a na izradu je utrošeno preko 712 satu, od čega je 405 sati utrošeno na izradu i krojenje, dok je za veo bilo potrebno još devet sati.

Inače, par se vjerio još u decembru 2024. godine, a ponosna majka Demi bila je oduševljena viješću, pa je poručila: "Božićna prosidba. Volimo vas."

Starija sestra Rumer tada joj je čestitala emotivnim rečima: "Bilo je prelijepo gledati kako vaša ljubav raste. Oboje vas mnogo volim. Džastine, tako sam srećna što mogu da te zovem bratom... Obožavam vas oboje."

Oglasila se i Skaut, koja je kratko poručila: "Anđeli su se vjerili."

Podsetimo, Talula je ranije govorila da je Asi velika podrška njenoj porodici dok se njen otac Brus Vilis bori sa frontotemporalnom demencijom.

Slavnom glumcu je u martu 2022. godine dijagnostikovana afazija, a manje od godinu dana kasnije saopšteno je da mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija.

Brus Vilis živi u kući prilagođenoj njegovom zdravstvenom stanju, gde mu je obezbijeđena specijalizovana nega. Ta kuća je odvojena od njegovog nekadašnjeg porodičnog doma, u kojem danas žive njegova supruga Ema Heming Vilis i njihove ćerke Mejbel i Evelin.

Porodica Vilis se još uvijek nije zvanično oglasila o tome da li je Brus, uprkos teškoj bolesti sa kojom se bori, pratio ceremoniju u privatnom okruženju ili putem video-poziva.

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Brus Vilis demi mur

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