Udala se ćerka Demi i Brusa: Vjenčanica kopija majčine haljine, a niko ne zna da li ju je bolesni otac vidio

Najmlađa ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur, Talula, rekla je "da" svom izabraniku.

Izvor: A.M.P.A.S. / PictureLux / Profimedia

Najmlađa ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur, Talula, udala se za muzičara Džastina Asija, a veliko slavlje održano je u u San Valiju, u Ajdahu.

Talula se udala u posebnoj vjenčanici koja je inspirisana jednom od čuvenih haljina njene majke - crnom Balenciaga kreacijom koju je slavna glumica ove godine nosila na žurki magazina Vanity Fair nakon dodjele Oskara.

Podsjetite se kako je glumica izgledala tada:

Venčanica je rađena po mjeri, a na izradu je utrošeno preko 712 satu, od čega je 405 sati utrošeno na izradu i krojenje, dok je za veo bilo potrebno još devet sati.

Inače, par se vjerio još u decembru 2024. godine, a ponosna majka Demi bila je oduševljena viješću, pa je poručila: "Božićna prosidba. Volimo vas."

Starija sestra Rumer tada joj je čestitala emotivnim rečima: "Bilo je prelijepo gledati kako vaša ljubav raste. Oboje vas mnogo volim. Džastine, tako sam srećna što mogu da te zovem bratom... Obožavam vas oboje."

Bruce Willis and Demi Moore's daughter Tallulah stuns in a strapless wedding dress as her sisters take on bridesmaid duty at her star-studded nuptials to Justin Acee in Idahohttps://t.co/oeurNxl6tX — Daily Mail (@DailyMail)August 10, 2026

Oglasila se i Skaut, koja je kratko poručila: "Anđeli su se vjerili."

Podsetimo, Talula je ranije govorila da je Asi velika podrška njenoj porodici dok se njen otac Brus Vilis bori sa frontotemporalnom demencijom.

Tallulah Willis, the youngest daughter of exes Bruce Willis and Demi Moore, has tied the knot with musician Justin Acee in an intimate Sun Valley wedding.https://t.co/af5e14T5vc — Entertainment Weekly (@EW)August 9, 2026

Slavnom glumcu je u martu 2022. godine dijagnostikovana afazija, a manje od godinu dana kasnije saopšteno je da mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija.

Brus Vilis živi u kući prilagođenoj njegovom zdravstvenom stanju, gde mu je obezbijeđena specijalizovana nega. Ta kuća je odvojena od njegovog nekadašnjeg porodičnog doma, u kojem danas žive njegova supruga Ema Heming Vilis i njihove ćerke Mejbel i Evelin.

Vidi opis Udala se ćerka Demi i Brusa: Vjenčanica kopija majčine haljine, a niko ne zna da li ju je bolesni otac vidio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / rumerwillis Br. slika: 7 7 / 7

Porodica Vilis se još uvijek nije zvanično oglasila o tome da li je Brus, uprkos teškoj bolesti sa kojom se bori, pratio ceremoniju u privatnom okruženju ili putem video-poziva.