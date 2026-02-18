Svima zapušila usta: Kćerka Brusa Vilisa radi 4 posla da prehrani dijete

Rumer Vilis riješila da odgovori na prozivke svojih pratilaca

Rumer Vilis, kćerka holivudskih glumaca Brusa Vilisa i Demi Mur, odgovorila je na zlurade komentare svojih pratilaca i šokirala izjavom da nema nikakvu finanskijsku podršku svojih roditelja, te da svoju kćerku Luetu izdržava sama.

Nakon što je u ponedjeljak na Instagramu objavila video o svakodnevnim obavezama majke, poput pripreme obroka i vježbanja, suočila se sa negativnim komentarima.

Kasnije se oglasila putem Instagram priče i prozvala autore poruka zbog, kako je navela, "neinformisanosti" i "bezobrazluka".

Samohrana majka, koja kćerku ima sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom, rekla je da radi više poslova kako bi obezbijedila egzistenciju sebi i djetetu, naglasivši da od roditelja ne dobija novac.

- Radim četiri različita posla kako bih uzdržavala svoju kćerku. Ja sam njena jedina starateljka. Ne živim od porodičnog fonda niti dobijam novac od roditelja. Većinu vremena nemam nikakvu pomoć oko nje. Šta kažete na to da malo zastanete prije nego što počnete da osuđujete - poručila je.

Pogledajte slike sa rođendana Brusa Vilisa:

Pošto su komentari nastavljeni, Rumer Vilis se osvrnula i na tvrdnje da uvijek može da računa na podršku porodice kao sigurnu mrežu. U novoj objavi dodatno je pojasnila svoj stav o pretpostavkama koje ljudi imaju o njenom životu.

- Jako sam svjesna da u životu imam povlastice koje mnogi nemaju i ne uzimam to zdravo za gotovo. Znam da postoje stvarnosti koje nikada neću u potpunosti iskusiti i to poštujem. Ali ova objava nije se ticala povlastica ili uspoređivanja životnih okolnosti, a čini se da ljudi pretpostavljaju kako sam to zanemarila, iako to nije bila tema o kojoj sam htjela razgovarati - rekla je.

Pogledajte slike slavne majke, glumice Demi Mur:

Naglasila je da svoju slavnu porodicu nikada nije posmatrala kao rezervni plan i da je ponosna što može sama da izdržava svoju kćerku. Dodala je i da se svako suočava sa drugačijim životnim okolnostima i ličnim izazovima.

