"Grlim ga, a on me ne prepoznaje": Kćerka Brusa Vilisa rastužila fanove

Rumer Vilis, najstarija kćerka glumačkog para Demi Mur i Brusa Vilisa, otkrila je na društvenim mrežama kakvo je stanje njenog oca.

Najstarija kćerka glumačkog para Demi Mur i Brusa Vilisa, Rumer Vilis, otkrila je na društvenim mrežama kakvo je stanje njenog oca.

Brus se povukao iz svijeta glume 2022. nakon što mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost govora i razumijevanja jezika. Detaljnije ljekarske pretrage pokazale su kako se zapravo radi o frontotemporalnoj demenciji, progresivnom neurodegenerativnom poremećaju koji zahvata frontalne i temporalne režnjeve mozga, a afazija je bila jedan od ranih simptoma te bolesti.

"Srećna sam i zahvalna što i dalje mogu da odem kod njega i zagrlim ga. Zahvalna sam, jer kad ga posjetim i zagrlim, nezavisno od toga hoće li me prepoznati ili ne, znam da može da osjeti ljubav koju mu dajem i da ja mogu istu tu ljubav osjetiti od njega", rekla je Rumer sa suzama u očima, pa dodala:

"I dalje vidim iskru u njemu i on može osjetiti ljubav koju mu pružam. To je lijep osjećaj. Da, zahvalna sam što ga mogu da ga posjetim sa svojom kćerkom i da budem uz njega."

Rumer je objasnila kako je otac nekada ne prepoznaje, što joj lomi srce, ali joj je drago što sada ima najbolju moguću njegu.

Podsjetimo, krajem avgusta saznalo se da slavni glumac više ne živi u porodičnoj vili, već u kući u kojoj ima 24-časovnu njegu, prilagođenu njegovoj bolesti. Iako su zbog toga napadali njegovu suprugu Emu Heming Vilis, ona je tvrdila da joj je ta odluka bila izuzetno teška, ali neizbježna.

"Bila je to jedna od najtežih odluka koje sam ikada donijela. Znala sam da bi Brus želio da naše djevojčice odrastaju u domu prilagođenom njihovim potrebama, a ne njegovim", rekla je supruga slavnog glumca. Naglasila je i da ona i kćerke često posjećuju Brusa, kao i da cijeli tim brine o njemu.

