Otkriveno pravo ime Brusa Vilisa: Sinonim je za Holivud, a malo ko zna za njemačko porijeklo

Glumac Brus Vilis rođen je u gradu Idar-Oberštajnu.

Brus Vilis, jedna od najvećh filmskih zvijezda proteklih decenija, posljednjih godina živi povučeno i bori se protiv frontotemporalne demencije, koja mu je dijagnostikovana nakon afazije, zbog koje se Vilis isprva povukao iz glume.

Slavni glumac iza sebe ima dugu karijeru i brojne uspješne uloge, među kojima su samo neke one u serijalu "Umri muški", zatim filmovima "Dvanaest majmuna", "Peti element", "Šesto čulo"... Proslavio se ulogom u seriji "Slučajni partneri", a prije braka s današnjom suprugom Emom Heming bio je 13 godina oženjen holivudskom zvijezdom Demi Mur.

S obzirom na to koliko dugo znamo za Brusa Vilisa i o kakvom je superstaru riječ, djeluje nemoguće da postoji neki važniji podatak o njemu koji nije opšte poznat, ali je to slučaj, i to s njegovim imenom!

Pravo ime i porijeklo Brusa Vilisa

Pravo ime Brusa Vilisa zapravo je Volter, koje potiče od njemačkog Valter i znači "moćni ratnik" ili "vojskovođa". Volter Vilis rođen je 19. marta 1955. godine u Idar-Oberštajnu, gradu u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj. Njegova majka bila je Njemica Marlen iz Kasela, dok mu je otac Dejvid američki vojnik. Par je dobio još troje djece: ćerku Florens i sinove Roberta i Dejvida.

Brus je, zapravo, srednje ime Voltera Vilisa, a on ga je odabrao kao ime kojim će se predstavljati jer zvuči jednostavnije i prepoznatljivije je u Holivudu.

Nakon što je napustio vojsku 1957, Vilisov otac je preselio porodicu u Nju Džerzi, gdje je radio u fabrici i kao mehaničar, dok mu se majka zaposlila u banci. Brus Vilis je, dok je pohađao srednju školu, imao probleme s mucanjem, zbog čega se učlanio u dramsku sekciju kako bi radio na svom govoru, a po diplomiranju je često mijenjao poslove, radio kao obezbjeđenje, konobar, privatni istražitelj…

Potom je upisao studije glume na Državnom univerzitetu u Montkleru i kasnije se preselio u Njujork kako bi imaš više opcija da izgradi karijeru u glumi. Priliku je dobio već 1985. u seriji “Moonlighting", a potom su se ponude samo nizale…

