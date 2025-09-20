Osmijeh uprkos teškoj bolesti: Kćerka Brusa Vilisa podijelila dirljive fotografije sa ocem

Ćerka Brusa Vilisa (70) podijelila je na svom Instagramu fotografije sa ocem i pokazala da, uprkos teškim danima, provode kvalitetno zajedničko vrijeme.

Izvor: instagram/brucewillisbw

Skaut Vilis objavila je fotografije nastale tokom proteklih nekoliko mjeseci uz opis: "Zakasnjele vijesti iz ljeta čuda," među kojima se nalazi i Brus.

Na fotografijama su bili Brus, kao i sestra Talula, a svi su pozirali nasmijani i u zagrljaju sa ocem.

Izvor: Instagram printscreen / scoutlaruewillis

Bivši supružnici Brus i Demi, iz braka imaju ćerke Talulu i Rumer Vilis, dok je Brus sa suprugom Emom Heming Vilis, s kojom se vjenčao 2009. godine, dobio ćerke Mejbl i Evelin.

Prije nekoliko mjeseci i Rumer se osvrnula na svoj odnos s ocem, govoreći o problemima s kojima se suočava, jer ne može da se poveže s njim onako kako je to činila prije nego što mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija.

"Osjećam duboku bol u grudima što ti ovako moram govoriti sve što radim i šta se dešava u mom životu. Nedostaje mi da te zagrlim, da te pitam o životu, tvojim pričama, borbama i uspjesima", navela je.

Podsjećamo, Brusova supruga Ema Heming Vilis nedavno je obrazložila odluku da ga preseli u drugu kuću u kojoj će imati dostupnu medicinsku njegu 24 sata. Kako je navela, to je učinila kako bi pripremila njihovu djecu na najgore, govorila je u emotivnom intervjuu.

