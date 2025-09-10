logo
"Pripremam ćerke za njegovu smrt": Najteža ispovijest žene Brusa Vilisa, lekari joj rekli koliko mu je vremena ostalo

"Pripremam ćerke za njegovu smrt": Najteža ispovijest žene Brusa Vilisa, lekari joj rekli koliko mu je vremena ostalo

Autor mondo.ba
0

Ema Heming Vilis priznala da ne zna koliko će Brus Vilis biti sa porodicom

Ema Heming Vilis o Brusu Vilisu Izvor: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ema Heming Vilis, supruga glumca Brusa Vilisa, koja je nedavno priznala da je supruga, koji boluje od frontotemporalne demencije, smjestila u posebnu kuću zbog dobrobiti svojih ćerki, priznala je da ih priprema za očevu smrt.

"Davanje i dopuštanje djevojčicama da imaju malo prostora od Brusa takođe pomaže da se pripreme za njegovu smrt", napisala je Ema Vilis u svojoj knjizi "Neočekivano putovanje", koja je objavljena 9. septembra.

"Znam koliko to zvuči mračno i šokantno, ali to je surova realnost svijeta u kojem moram da se snalazim kako bih na najbolji način zaštitila naše djevojčice".

Ema je naglasila da ne postoji "tačna vremenska prognoza" za stanje Brusa Vilisa, ali da prosječan životni vek obolelih od FTD-a traje "od sedam do 13 godina od pojave simptoma".

"Ova bolest je užasna, ali daje vam malo prostora da planirate i organizujete život. Mislim da će navikavanje na to da nas tri budemo same u kući ublažiti šok za Mabel i Evelin kada neminovno dođe kraj. Dok se ne pronađe lijek, ova bolest će uvek pobjeđivati", iskreno je priznala, prenosi Njujork Post.

(MONDO)

