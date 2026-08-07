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Ema Heming otkrila detalje prvog susreta sa Brusom Vilisom: "Odmah me osvojio"

Ema Heming otkrila detalje prvog susreta sa Brusom Vilisom: "Odmah me osvojio"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ema Heming Vilis otkrila je kako je upoznala Brusa Vilisa, kao i kako je njena majka reagovala kad joj je to saopštila

ma Heming otkrila detalje prvog susreta sa Brusom Vilisom Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Supruga holivudskog glumca Brusa Vilisa, Ema Heming Vilis, govorila je o tome kako je izgledao njihov prvi susret i zbog čega ju je glumac odmah osvojio.

Kako je ispričala, upoznali su se 2005. godine u teretani, a već tada ju je privukla njegova harizma i smisao za humor.

Izvor: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

- Prije toga zapravo nikada nisam razmišljala o Brusu Vilisu. Odrasla sam gledajući "Moonlighting", ali nikada nisam bila veliki ljubitelj akcionih filmova. Kada sam ga upoznala, rekla sam mami: "Upoznala sam Brusa Vilisa, on je zaista divan čovjek". Mama je reagovala riječima: "Šta to radiš? Pa vjerena si". Odgovorila sam: "Ne, ne, ne". Da, u to vrijeme sam bila vjerena, ali upoznala sam ga i jednostavno sam to primijetila - ispričala je tokom gostovanja u podkastu "Making Space".

U tom periodu Ema je bila vjerena za preduzetnika Brenta Bolthausa, mada o njihovoj vezi nikada nije javno govorila.

Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Njena vjeridba se kasnije završila, a tek nakon toga su ona i Brus otišli na prvi sastanak.

- Tek godinama kasnije, nakon što su moje vjeridbe, srećom, propale, otišli smo na prvi sastanak i jednostavno sam uživala u njegovom društvu. Bilo je tu nečeg veoma toplog, sigurnog i zabavnog. Moj suprug prosto zrači životnom energijom i to je zaista bio predivan period. Bio je to sjajan period naših života - prisjetila se Ema. 

Njihova ljubavna veza počela je 2008. godine, a već naredne godine izgovorili su sudbonosno da. Danas imaju dvije kćerke, Mejbel i Evelin. Brus Vilis iz prethodnog braka sa glumicom Demi Mur ima još tri kćerke – Rumer, Skaut i Talulu.

(Mondo.rs)

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Tagovi

ema heming Brus Vilis

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