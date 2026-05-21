Ćerka Brusa Vilisa otkrila nove detalje njegove bolesti: Pokazuje stranu koju nikad dosad nisam vidjela

Borba Brusa Vilisa sa demencijom već godinama potresa javnost.

Borba Brusa Vilisa s demencijom već godinama potresa njegovu porodicu i milione obožavatelja širom svijeta, no njegova ćerka Rumer Vilis sada je prvi put otvoreno progovorila o jednoj neočekivanoj promjeni koju je primijetila kod slavnog glumca.

Najstarija ćerka slavnog glumca i Demi Murje u emotivnom intervjuu za The Inside Edit priznala da joj je današnja situacija, koliko god bila bolna, omogućila da upozna drugačiju stranu svog oca.

''Jako sam zahvalna što ga mogu vidjeti. Iako je sada drugačije, zahvalna sam. Postoji neka slatkoća. Oduvijek je bio snažan, pomalo mačo-tip, a sada postoji nježnost koju možda prije nije toliko pokazivao'', rekla je.

Tokom intervjua Rumer je priznala da nije znala koliko je ova progresivna neurološka bolest zapravo raširena sve dok njen otac nije dobio dijagnozu.

Podsjetimo, Brusova porodica još je 2022. objavila da se glumac povlači iz javnosti nakon dijagnoze afazije, poremećaja koji utiče na govor i razumijevanje jezika. Nekoliko mjeseci kasnije stigla je i puno teža vijest. Ljekari su mu dijagnostikovali frontotemporalnu demenciju (FTD), rijedak i agresivan oblik demencije koji posebno pogađa dijelove mozga povezane s ličnošću, ponašanjem i komunikacijom.

Početkom ove godine Brusova supruga Ema Heming Vilis dodatno je otvorila vrata javnosti u njihov svakodnevni život. Gostujući u podkastu "Conversations with Cam", otkrila je da glumac ima i anozognoziju – stanje zbog kojeg osoba nije svjesna vlastite bolesti, piše Daily Mail.

''Brus nikada nije potpuno shvatio šta mu se događa. To je na neki način i blagoslov'', rekla je Ema.

Dodala je kako osobe s tim stanjem često vjeruju da je njihovo stanje potpuno normalno jer mozak ne može prepoznati promjene koje se događaju.

Brus danas živi uz stalnu pomoć njegovatelja i podršku porodice, koja je poslednjih godina izuzetni povezana.

