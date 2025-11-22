Glumac sve gore: Žena Brusa Vilisa će nakon smrti donirati njegov mozak

Mlada supruga Brusa Vilisa posljednjih nedjelja se našla na udaru kritika jer je odlučila da glumca izmjesti u gostinsku kuću gdje o njemu brine medicinsko osoblje, a sada je šokirala svijet novom odlukom

Izvor: Instagram/emmahemingwillis

Ema Heming, mlada supruga Brusa Vilisa objavila je nedavno knjigu "Neočekivano putovanje" u kojoj je govorila o borbi svog supruga sa afazijom i frontotemporalnom demencijom, a mnogi se se posebno potresli i kada su otkrili da je u jednom trenutku pomišljala i na razvod.

Takođe je otkrila da glumac sada ne živi sa njima već u gostinskoj kući u kojoj medicinsko osoblje vodi računa o njemu, a strani mediji tvrde da je Vilisu sve gore, što su donekle potvrdile i njegove kćerke koje je dobio u braku sa Demi Mur kada su na Instagramu govorile da Brus polako "nestaje".

Poznato je da su one zajedno sa majkom Demi Brusu najveća podrška, a iako je Ema sve vrijeme tu, mnogi su sumnjali da sve što radi čini zbog novca i zarade, te da praktično koristi bolest svog supruga, naročito jer nijednom nije uslikana sa glumcem tokom šetnji, niti se mogu vidjeti zajedno od kako je otkriveno da je bolest uznapredovala.

Mnogi su mišljenja da ga "sahranjuje prije vremena", a na tu temu, Ema je napisala: "Mislim da je to zato što me niko nije naučio kako da se nosim sa tugom. Ali, Brusova bolest me je natjerala da se suočim s tim. Svjesna sam da je demencija neizlječiva i do čega na kraju dovodi".

"Ljudi sa frontotemporalnom demencijom u prosjeku žive od sedam do trinaest godina nakon pojave prvih simptoma", dodala je, a potom šokirala sve priznanjem da je odlučila da donira Vilisov mozak.

Međutim, ova rečenica isprva je shvaćena kao da će Ema Brusov mozak da proda na aukciji, odnosno, potpuno je izvučena iz konteksta.

Zapravo je cilj da doktori i naučnici bolje istraže mozak kako bi u budućnosti bilo lijeka za ovu bolest.

"Takvu donaciju smatram nevjerovatno važnom. Doprinijeće napretku istraživanja, liječenja, a možda jednog dana i pronalasku lijeka, ne samo za tu, već i za druge neurodegenerativne bolesti poput Alchajmeroa i Parkinsona", istakla je ona.

(Mondo.rs)