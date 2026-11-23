Željko Samardžić je tek nakon jedne operacije saznao šta mu se dešava sa organizmom, a potom je morao da promijeni i neke životne navike.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati pjevač Željko Samardžić svojevremeno je otkrio da se godinama suočava sa autoimunom bolešću štitne žlijezde. Zahvaljujući redovnoj terapiji uspeva da drži zdravstveno stanje pod kontrolom, a o svom iskustvu govorio je otvoreno, želeći da ohrabri i druge koji se suočavaju sa istim problemom.

Svojevremeno je objasnio kako se nosi sa oboljenjem koje mu povremeno stvara tegobe:

"To je jedna autoimuna bolest štitne žlijezde koja stvara povremene probleme. Čim sam krenuo sa redovnim terapijama, sve je bilo u redu. Svakog jutra popijem po jednu tableticu i to je to. Žene uglavnom boluju od te bolesti, ali eto, mene je zadesilo i nosim se sa tim kako znam i umijem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hašimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo, a da to nisam ni znao."

Iako je u početku teško prihvatio saznanje da boluje od Hašimota, pjevač je uz redovnu terapiju i kontrole nastavio da živi uobičajeno. Ipak, priznao je da je morao da promijeni neke navike, između ostalog i zbog očuvanja glasa.

"Od momenta kada mi se desio Hašimoto, kao da mi se srušio svijet, nisam znao šta mi je. Sada sam nastavio normalan život jer redovno uzimam terapije. Na tri mjeseca idem na kontrolu i vadim krv. Mene je bolest promijenila iz korijena. Ranije sam uzimao čašicu rakije ili vina više, a sada to ne mogu zato što moram da čuvam glasne žice. Kada mi to funkcioniše, sve je okej", prisjetio se Željko Samardžić.

Osim toga, otkrio je i kako je uopšte došao do saznanja da ima problem sa štitnom žlijezdom. Do dijagnoze je došao nakon operacije nerva simpatikusa, kojoj se podvrgao zbog prekomjernog znojenja.

"Otkrio sam tu bolest kad sam išao na operaciju nerva simpatikusa da se ne bih znojio, da bi se poslije izvjesnog vremena ispostavilo da se radi o Hašimotu, smanjenoj funkciji štitne žlijezde", zaključio je pjevač za medije.

(Mondo)