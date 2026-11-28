Nikol Šerzinger i Tom Evans raskinuli su vjeridbu nakon sedam godina. Evans je podijelio emotivno saopštenje o ovom teškom periodu.

Izvor: Instagram/printscreen/te11

Nikol Šerzinger i Tom Evans raskinuli su vjeridbu. Bivši ragbista objavio je vijest o raskidu u emotivnom saopštenju na svom Instagram storiju u petak, nagovijestivši da je upravo pjevačica grupe "Pussycat Dolls" bila ta koja je stavila tačku na njihovu romansu.

Evans (41) je raskid opisao kao "nevjerovatno težak period" nakon sedam godina provedenih zajedno i zajedničkih planova o budućnosti sa pop zvijezdom. Sportista je dalje napisao: "Poštujem Nikolinu odluku i iskreno joj želim svu sreću u sljedećem poglavlju njenog života."

Šerzinger (48) se još uvijek nije oglasila povodom raskida, a njen portparol nije odgovorio na upit portala "Page Six" za komentar.

Par je posljednji put viđen zajedno nakon nastupa Nikol Šerzinger u Sao Paulu u Brazilu ranije ovog mjeseca, gdje se Evans držao po strani u pozadini dok je pjevačica pozdravljala svoje fanove.

Bivši par se prvi put upoznao 2019. godine na snimanju emisije "The X Factor: Celebrity", u kojoj je pjevačica hita "Buttons" bila članica žirija, dok se Evans takmičio kao član boj benda "Try Star".

Prvi put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu kao par na zabavi poslije dodijele Zlatnog globusa u januaru 2020. godine. Evans je ranije, u intervjuu za "The Sun" 2021. godine, priznao da je mislio da je pjevačica "van njegove lige".

U februaru 2023. godine, par je demantovao glasine da su raskinuli. U to vreme, jedan izvor je ekskluzivno za "Page Six" rekao da su djelovali "potpuno zaljubljeno jedno u drugo" tokom večere na Beverli Hilsu.

Četiri mjeseca kasnije, penzionisani sportista kleknuo je na jedno koljeno tokom romantične prosidbe na plaži. Šerzinger je tada na Instagramu objavila vijest o vjeridbi uz fotografije tog dirljivog trenutka, napisavši: "Rekla sam da."

(Mondo)