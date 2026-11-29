Pjevačica Sandra Afrika rano jutros zbog poledice sletjela s puta.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Pjevačica Sandra Afrika doživela je saobraćajnu nezgodu u ranim jutarnjim satima, kada je zbog klizavog kolovoza automobilom sletjela sa puta.

Iako je na vozilu pričinjena velika materijalna šteta, ona je srećom prošla nepovrijeđena i bez ikakvih posljedica po zdravlje.

Ovim povodom se i sama Sandra Afrika oglasila, potvrdivši da se nezgoda dogodila, ali je umirila javnost porukom da se osjeća dobro i da nema razloga za brigu.

"Bio je klizav asfalt zbog susnježice i kiše, pa mi je auto sletio sa puta", potvrdila je pjevačica, a potom otkrila kako se osjeća nakon neprijatnog događaja:

"Meni nije bilo ništa, sve je super, auto je malo uništen, bilo je klizavo, ali bitno je da sam dobro. Vidjećemo šta će moći da se sredi", ispričala je.

Kako prenose mediji, riječ je o skupocjenom džipu marke Mercedes, koji je nakon izlijetanja sa puta pretrpio oštećenja. Za sada nije poznato kolika je tačno materijalna šteta, niti koliko će novca biti potrebno za popravku automobila.

(Mondo)