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Google konačno riješio muke vozača: Stiglo ažuriranje za Android Auto koje popravlja pucanje veze

Google konačno riješio muke vozača: Stiglo ažuriranje za Android Auto koje popravlja pucanje veze

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Dugo očekivano ažuriranje donosi spas za vozače koji su mjesecima trpjeli iznenadno pucanje veze i zamrzavanje ekrana na svakih nekoliko minuta.

Google riješio dva velika baga na Android Auto: Stiglo novo ažuriranje 17.4 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Google je sa novom 17.4 verzijom Android Auto aplikacije konačno otklonio dva izuzetno frustrirajuća baga koja su mjesecima mučila vozače širom sveta.

Prvi i najrasprostranjeniji problem odnosio se na iznenadno zamrzavanje i pucanje veze između telefona i multimedijalnog sistema u automobilu. Ova greška pojavila se u verziji 17.1 i uticala je i na žično i na bežično povezivanje, pri čemu je, prema prijavama korisnika, veza na mnogim Pixel i Samsung uređajima pucala nakon svega tri minuta vožnje.

Član Android Auto tima potvrdio je da je ovaj problem uspješno riješen u verziji 17.4, pa se korisnicima savjetuje da odmah ažuriraju aplikaciju putem Google Play prodavnice.

Drugi bag odnosio se na specifične probleme pri povezivanju najnovijih Pixel 10 telefona sa Škoda, Volkswagen i Seat vozilima.

Za ovaj problem Google navodi da je krivac bio softver unutar samog automobila. To znači da vozačima pomenutih marki neće pomoći samo ažuriranje aplikacije na telefonu, već je neophodno da posjete zvanični auto servis kako bi im instalirali novu verziju softvera za multimedijalni sistem u vozilu.

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