Moguća zabrana pametnih naočara na javnim mjestima: Norvežani zabrinuti zbog mogućeg ugrožavanja privatnosti

Vlada Norveške najavila je privremenu zabranu upotrebe pametnih naočara na određenim javnim mjestima zbog mogućeg ugrožavanja privatnosti, posebno zbog ilegalnog snimanja.
Zabrana bi mogla obuhvatiti parkove, plaže, muzeje, tržne centre, škole, obdaništa, zdravstvene ustanove, teretane i javna okupljanja, prenosi AFP.
Laburističkoj stranci, koja je na čelu manjinske administracije, potrebna je podrška i ostalih partija za usvajanje predložene zabrane.
Laburisti planiraju da podnesu nacrt zakona što je prije moguće.
"Ne želimo društvo u kojem ljudi brinu o tome da ih snimaju ili fotografišu bez njihove saglasnosti na mjestima i situacijama gdje se to ne čini", rekao je ministar za digitalna pitanja i državnu administraciju Torgir Mikaelsen.
To, kako ja pojašnjeno, neće biti potpuna zabrana pametnih naočara.
Norveška najavljuje ovu mjeru u vrijeme kada pametne naočare, posebno one koje reklamira kompanija "Meta" pod popularnim markama poput "Rej Bana" i "Oklija", izazivaju sve veću zabrinutost u Evropi.
U Francuskoj je Organizacija za zaštitu djece "E-Enfans" prošlog mjeseca saopštila da su dobili 20 prijava od žena koje su snimane bez njihove saglasnosti, većinom pomoću "Meta" pametnih naočara.
Neki od video-snimaka objavljeni su na društvenim mrežama i doveli su do ismijavanja ili poruka ispunjenih mržnjom zbog čega je državni tužilac iz Pariza pokrenuo istragu.
U Oslu je već donesena odluka o zabrani pametnih naočara sa kamerama u školama, dok je sve više poziva za strože regulative u EU i Britaniji.
(Mondo)