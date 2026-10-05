Moguća zabrana pametnih naočara na javnim mjestima: Norvežani zabrinuti zbog mogućeg ugrožavanja privatnosti

Vlada Norveške najavila je privremenu zabranu upotrebe pametnih naočara na određenim javnim mjestima zbog mogućeg ugrožavanja privatnosti, posebno zbog ilegalnog snimanja.

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Zabrana bi mogla obuhvatiti parkove, plaže, muzeje, tržne centre, škole, obdaništa, zdravstvene ustanove, teretane i javna okupljanja, prenosi AFP.

Laburističkoj stranci, koja je na čelu manjinske administracije, potrebna je podrška i ostalih partija za usvajanje predložene zabrane.

Laburisti planiraju da podnesu nacrt zakona što je prije moguće.

"Ne želimo društvo u kojem ljudi brinu o tome da ih snimaju ili fotografišu bez njihove saglasnosti na mjestima i situacijama gdje se to ne čini", rekao je ministar za digitalna pitanja i državnu administraciju Torgir Mikaelsen.

To, kako ja pojašnjeno, neće biti potpuna zabrana pametnih naočara.

Norveška najavljuje ovu mjeru u vrijeme kada pametne naočare, posebno one koje reklamira kompanija "Meta" pod popularnim markama poput "Rej Bana" i "Oklija", izazivaju sve veću zabrinutost u Evropi.

U Francuskoj je Organizacija za zaštitu djece "E-Enfans" prošlog mjeseca saopštila da su dobili 20 prijava od žena koje su snimane bez njihove saglasnosti, većinom pomoću "Meta" pametnih naočara.

Neki od video-snimaka objavljeni su na društvenim mrežama i doveli su do ismijavanja ili poruka ispunjenih mržnjom zbog čega je državni tužilac iz Pariza pokrenuo istragu.

U Oslu je već donesena odluka o zabrani pametnih naočara sa kamerama u školama, dok je sve više poziva za strože regulative u EU i Britaniji.

(Mondo)