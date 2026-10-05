Google napravio najbizarniju tastaturu ikad: Ne tražite vi slova prstima, ona sama dolaze do vas

Umjesto da korisnik pomjera ruku po stolu, 116 tastera neprestano kruži ispred prstiju, omogućavajući kucanje iz samo jednog položaja.

Izvor: YouTube / Google Japan

Google Japan ponovo je napravio tastaturu kakvu verovatno niko nije tražio, ali sa koje je jako teško skrenuti pogled. Novi Gboard Conveyor Belt Version stavlja tastere na pokretne trake, pa umesto da prsti traže slova, slova sama dolaze do prstiju.

Ideja je jednostavna koliko i neobična. Tasteri neprestano kruže ispred korisnika, što bi u šali trebalo da smanji pomjeranje ruke i olakša kucanje jednom rukom.

Tastatura ima četiri pokretne trake, a na svakoj se nalazi po 29 tastera. Google-ov japanski tim već se poigrava i idejama o različitim bojama, bržim verzijama, pa čak i manjem modelu za mobilne uređaje.

Ovo nije prvi put da Google Japan eksperimentiše sa bizarnim tastaturama. Tim je tradiciju započeo još 2012. godine, prvobitno kao prvoaprilsku šalu, dok je 2021. predstavljanje novih modela prebacio na 1. oktobar.

Ovaj datum nije slučajno izabran. Oznaka 10/1 predstavlja omaž klasičnom rasporedu sa 101 tasterom, koji je svojevremeno popularizovala IBM Model M tastatura.

Tokom godina japanski tim napravio je model sa brojčanikom nalik starim telefonima, dvostranu tastatura koju možete okrenuti na različite načine, kao i ekstremno dugačka verzija sa svim tasterima poređanim u jednom redu.

Gboard Conveyor Belt Version nikada nećete moći zvanično da kupite, ali Google je ostavio mogućnost da ga napravite sami. Projekat je otvorenog koda, pa su 3D fajlovi za štampanje delova, elektronske šeme, PCB nacrti i kompletan softver potreban za izradu funkcionalnog primjerka javno dostupni.