logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Google napravio najbizarniju tastaturu ikad: Ne tražite vi slova prstima, ona sama dolaze do vas

Google napravio najbizarniju tastaturu ikad: Ne tražite vi slova prstima, ona sama dolaze do vas

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Umjesto da korisnik pomjera ruku po stolu, 116 tastera neprestano kruži ispred prstiju, omogućavajući kucanje iz samo jednog položaja.

Google napravio najbizarniju tastaturu ikad: Ne tražite vi slova prstima, ona sama dolaze do vas Izvor: YouTube / Google Japan

Google Japan ponovo je napravio tastaturu kakvu verovatno niko nije tražio, ali sa koje je jako teško skrenuti pogled. Novi Gboard Conveyor Belt Version stavlja tastere na pokretne trake, pa umesto da prsti traže slova, slova sama dolaze do prstiju.

Ideja je jednostavna koliko i neobična. Tasteri neprestano kruže ispred korisnika, što bi u šali trebalo da smanji pomjeranje ruke i olakša kucanje jednom rukom.

Tastatura ima četiri pokretne trake, a na svakoj se nalazi po 29 tastera. Google-ov japanski tim već se poigrava i idejama o različitim bojama, bržim verzijama, pa čak i manjem modelu za mobilne uređaje.

Ovo nije prvi put da Google Japan eksperimentiše sa bizarnim tastaturama. Tim je tradiciju započeo još 2012. godine, prvobitno kao prvoaprilsku šalu, dok je 2021. predstavljanje novih modela prebacio na 1. oktobar.

Ovaj datum nije slučajno izabran. Oznaka 10/1 predstavlja omaž klasičnom rasporedu sa 101 tasterom, koji je svojevremeno popularizovala IBM Model M tastatura.

Tokom godina japanski tim napravio je model sa brojčanikom nalik starim telefonima, dvostranu tastatura koju možete okrenuti na različite načine, kao i ekstremno dugačka verzija sa svim tasterima poređanim u jednom redu.

Gboard Conveyor Belt Version nikada nećete moći zvanično da kupite, ali Google je ostavio mogućnost da ga napravite sami. Projekat je otvorenog koda, pa su 3D fajlovi za štampanje delova, elektronske šeme, PCB nacrti i kompletan softver potreban za izradu funkcionalnog primjerka javno dostupni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

google tastatura

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS