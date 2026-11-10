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Poznato ko stoji iza masovnog sajber napada na frižidere? Francuska zvanično optužila ovu zemlju

Poznato ko stoji iza masovnog sajber napada na frižidere? Francuska zvanično optužila ovu zemlju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Napadači su daljinski mijenjali temperaturu rashladnih uređaja kako bi uništili zalihe hrane. Pokušaji upada u medicinske banke krvi zaustavljeni su na vrijeme.

Iran optužen za sajber napade na frižidere Izvor: Maude BRULARD / AFP / Profimedia

Vlada Francuske zvanično je optužila Iran za seriju sajber napada koji su ciljali hiljade frižidera i zamrzivača širom ove zemlje i ostatka Evrope.

Riječ je o najnovijem u nizu destruktivnih napada koji se pripisuju Teheranu. Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro potvrdio je novinarima u Parizu da iza ovih akcija stoji Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC).

"Mogu da potvrdim da odgovornost za ovaj čin snosi Revolucionarna garda. Riječ je o napadu bez presedana po obimu i agresivnosti, koji predstavlja prvi veliki čin sabotaže na našoj teritoriji i direktan udar na bezbjednost građana", izjavio je Baro.

Ministar je dodao da ovi potezi neće proći bez posljedica.

Francuske vlasti su odmah pozvale iranskog ambasadora na razgovor i najavile uvođenje sankcija na nivou cijele Evropske unije.

Podsjetimo, hakeri su tokom oktobra i novembra upadali u onlajn kontrolere koji upravljaju rashladnim uređajima u supermarketima i namerno podizali temperaturu kako bi uništili hranu i robu.

Meta su bile i medicinske banke krvi, ali su ti upadi zaustavljeni na vrijeme, prije nego što su zalihe krvi propale, saopštio je francuski Zavod za transfuziju krvi EFS.

Bezbjednosni stručnjaci upozoravaju da su kontroleri povezani na mrežu laka meta za upade sa distance, naročito zato što pojedini modeli danskog proizvođača Danfoss više ne dobijaju bezbjednosna ažuriranja.

Slični problemi zabilježeni su i van Evrope. Vlasti SAD istražuju da li su kompromitovani rashladni uređaji u američkim vojnim bazama, a obavještajni krugovi takođe vide iranski potpis iza tih incidenata, mada Vašington još nije izašao sa zvaničnim optužbama.

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Tagovi

Iran sajber napad frižider Francuska

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