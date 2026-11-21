Ako vas neko pozove telefonom, predstavi se kao zaposleni u kompaniji "Gugl" i upozori da vam je nalog ugrožen, riječ je o prevari kojom napadači pokušavaju da dođu do lozinki i verifikacionih kodova, upozorava bezbjednosna kompanija "Bitdefender".

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Prevaranti se lažno predstavljaju kao članovi "Guglovog" tima za bezbjednost i nude pomoć u sprečavanju navodnog upada u nalog, dok im je stvarni cilj da od žrtve izvuku lozinku, verifikacioni kod ili da je navedu da sama odobri prijavljivanje na svoj nalog.

Pozivalac najčešće zvuči profesionalno i raspolaže određenim podacima o korisniku, zbog čega djeluje veoma uvjerljivo. Kako upozoravaju iz "Gugla", napadači idu i korak dalje pa otvaraju stvarne zahtjeve za podršku povezane sa nalogom žrtve, usljed čega korisnik dobija autentičnu poruku sa zvanične adrese ili vidi otvoren predmet na zvaničnoj stranici.

Iz "Bitdefendera" naglašavaju da čak ni stvarni broj predmeta ili poruka sa legitimne adrese ne potvrđuju identitet pozivaoca, niti znače da je neko već upao u elektronsku poštu. Sljedeći korak prevaranata jeste traženje lozinke ili verifikacionog koda pod izgovorom potvrde identiteta, čime im korisnik zapravo omogućava da završe prijavljivanje ili preuzmu nalog.

Isti princip važi i za obavještenja za potvrdu prijave na telefonu – korisnik nikada ne smije odobriti zahtjev koji nije sam pokrenuo. Iako dvofaktorska autentifikacija pruža visok nivo zaštite, ona ne može spriječiti krađu naloga ako vlasnik sam otkrije kod, pa se kao dodatna mjera preporučuju pristupni (passkeys) i fizički bezbjednosni ključevi.

Šta uraditi ako dobijete ovakav poziv?

Najvažnije je odmah prekinuti razgovor i samostalno provjeriti status naloga, jer "Gugl" jasno ističe da nikada ne poziva korisnike telefonom zbog bezbjednosnih problema. Umjesto praćenja uputstava pozivaoca, potrebno je direktno otvoriti podešavanja bezbjednosti na adresi [myaccount.google.com/security](https://myaccount.google.com/security) i provjeriti nedavne aktivnosti, prijavljene uređaje i podatke za oporavak.

Ukoliko ste već otkrili lozinku ili odobrili sumnjivu prijavu, stručnjaci savjetuju sljedeće korake:

odmah promijenite lozinku sa pouzdanog uređaja, kao i na svim drugim servisima gdje koristite istu šifru;

odjavite sve nepoznate sesije i uklonite eventualne neovlašćene izmjene podataka za oporavak;

provjerite podešavanja "Džimejla", naročito pravila za automatsko prosleđivanje poruka, filtere i delegirani pristup.

Iz "Bitdefendera" podsjećaju da samo javljanje na sumnjiv poziv ne znači da je nalog kompromitovan – presudno je da li ste tokom razgovora otkrili povjerljive podatke, odobrili prijavu ili instalirali nepoznat softver.