Oduševio me derbi, znam zašto nisam zvao igrače "vječitih": Piksi objasnio zbog čega nema poziva u Zvezdu i Partizan

Logično objašnjenje selektora Srbije.

Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak za utakmice reprezentacije Srbije u oktobru. Srpsku selekciju očekuju dueli sa Luksemburgom i Azerbejdžanom, a on je pozvao 26 fudbalera.

Nikad manje, reklo bi se, pošto smo navikli od Stojkovića da poziva daleko više fudbalera, a ne može da se kaže da je ovoga puta bilo posebnih iznenađenja. Zapravo, jedino je možda to što su fudbaleri iz Superlige Srbije, koju je Stojković veoma nahvalio, ovoga puta potpuno preskočeni.

Selektor je odgovarajući na pitanja novinara na današnjoj konferenciji pojasnio da je uživao u nedavno odigranom "vječitom" derbiju Zvezde i Partizana, ali da igrači koji mu se sviđaju - oni igraju na mjestima koja su već popunjena.

"Derbi je bio odličan, najbolji u posljednjih 10 godina. Igralo se otvoreno, i to je fudbal koji volim da gledam. I Stanojević i Stanković su igrali fajterski, bez ležanja na terenu, bez mnogo faulova. Odličan derbi", poručio je bez ikakvog ustezanja Dragan Stojković i dodao:

"Što se tiče igrača iz Superlige, oformljena je grupa igrača i to je ono u šta vjerujem. Nikada nisam rekao da su vrata nekom zatvorena. Pratimo, gledamo, ali pozicije tih igrača koji bi eventualno bili interesantni, one su već popunjene jako velikim kvalitetom".

Osvrnuo se selektor i na klupski fudbal koji se značajno podigao, pa Srbija može da se nada i direktnom mjestu u grupnoj fazi Lige šampiona od sezone 2023/24.

"Daću sebi slobodu da prokomentarišem, već i domaći i klupski fudbal idu dobrom putanjom i ne smijemo to sad da propustimo. Ponovo apostrofiram suđenje koje je na visokom nivou. Nema više saopštenja, nema ružnih riječi, da se upire prst u nekoga zbog nekog tvog poraza... Sve su to pozitivne stvari i nema više namještenih utakmica i sumnjivih rezultata. To je prošlost i moramo da sve učinimo da se tako nastavi. A to su sve normalne stvari, ali moramo da kažemo jer ranije nije to bio slučaj. Vidim da se igra otvoren fudbal, napadački i to je ono što srpski fudbal treba da njeguje i da kroz takvu igru i ponašanje vrati vjeru kod ljude, koji će sutra doći na stadion kao što je nekada bilo. Opet, Zvezda i Partizan, juče su imali super rezultate, ti koeficijenti koji se broje su jako važni i koji će donijeti neke plodove za godinu-dvije dana", zaključio je selektor Srbije.

