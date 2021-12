"Čestitam svima, osim dvojici!" Žarko Lazetić poslije poraza od Zvezde zastao: "To je dublja priča!"

Nije htio sve da kaže pred kamerama trener TSC-a

Izvor: Arena Sport /Printscreen

TSC je namučio Crvenu zvezdu, bio "izuzetno, izuzetno motivisan" kako je primijetio trener Beograđana Dejan Stanković, a na kraju je pružio ruku favoritu.

Golovima Milana Pavkova, crveno-bijeli su slavili na novom stadionu u Bačkoj Topoli, a trener domaćih Žarko Lazetić je poslije utakmice žalio za propuštenim prilikama zbog brzopletih reakcija.

"Bila je dobra utakmica. Čestitam Zvezdi na pobjedi, bila je dobra, intenzivna utakmica, posebno za kraj sezone. Krenuli smo kako treba, poslije datih golova smo imali šansu, kontranapade, brzali smo u šansama i tu smo i gubili šansu da pobijedimo. Lako smo primali gol na namještenu odbranu i to je poremetilo ekipu. Nismo uspjeli do kraja da dođemo do ozbiljnije šanse, kao ni Zvezda", rekao je Lazetić za TV Arena sport.

"Čestitam svim akterima, sudijama, osim dvojici, ali to je neka dublja priča", dodao je trener TSC-a, čiji je tim u ovom trenutku na devetom mjestu tabele.