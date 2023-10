"Srbija je najjači tim u grupi, to mislim i sad!" Selektor Crne Gore pred meč poručio: Niste zaslužili taj poraz, ali...

Selektor Crne Gore Miodrag Radulović nahvalio je tim Dragana Stojkovića Piksija pred duel sa Srbijom na stadionu "Rajko Mitić".

Izvor: MN PRESS

Srbija je u situaciji biti ili ne biti! Poslije poraza od Mađarske u Budimpešti tim Dragana Stojkovića Piksija mora da pobijedi Crnu Goru u utorak na "Marakani", a pred tu utakmicu se oglasio i selektor "sokolova" Miodrag Radulović.

Njegov tim je na trećem mjestu sa dva boda manje od Srbije i sada se nada da će se ekipa u Beogradu prikazati u pravom svjetlu.

"Utakmica je prava prilika da se Crna Gora predstavi u pravom izdanju, ono što nas krasi u ovim kvalifikacijama. Da smo na dobrom putu pokazuje i ova činjenica da smo na korak do velikog takmičenja. Nećemo momke pritiskati previše, ono što zahtijevam je da daju maksimum. U Podgorici smo 80 minuta kontrolisali meč, siguran sam da sutra možemo cijelu utakmicu. Ako to ponovimo, možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Prvi cilj je da pružimo maksimum i da dostojno reprezentujemo naš fudbal. Ako to uradimo, radovaćemo se", rekao je Radulović.

U prethodnom meču Crnogorci su savladali Litvaniju 2:0, a sada slijedi duel protiv tima koji je po mišljenju njihovog selektora najjači u grupi.

"Poslije izvlačenja grupa sam rekao da je Srbija najjača u grupi. Nisam promijenio mišljenje. Srbija je odigrala jednu od najboljih utakmica u Budimpešti, a nije pobijedila. To je fudbal. Nismo ni mi zaslužili da izgubimo od Srbije u Podgorici, pa jesmo. Sve su to detalji. Srbija najkvalitetnija, najbolja ekipa. Ipak, imamo za pravo da se nadamo. Mi nismo izgubili od Mađarske, Srbija jeste dva puta, to nam daje dodatno samopouzdanje", objasno je iskusni stručnjak.

Crna Gora se nada prolasku na Evropsko prvenstvo kroz kvalifikacije, ali i kroz baraž Lige nacija.

"Dobra stvar je što nama igraju dva rezultata. I pobjeda i remi. Ali imamo svoj cilj. Ono što smo željeli, imamo. Do kraja smo u igri, ali je i Srbija. Donijće to veliku draž i neizvjesnost. Spremamo se da damo sve od sebe, da kada napustimo stadion bude to uzdignutog čela."

Sada nema Vlahovića u sastavu "orlova", a upravo je on riješio meč u Podgorici.

"Biće nam lakše. Nas je Vlahović pobijedio na individualni kvalitet kad je ušao. Ali Srbija ima grupu sjajnih igrača, mogu da imam riječi hvale prema njima", rekao je on i na kraju zaključio da bi čak tri tima mogla na Euro iz ove grupe: "Svako na svoj način priprema svoju ekipu. Psihološki i na terenu. Ja sam saglasan svime što je Piksi rekao, a iz naše grupe mogu da odu tri ekipe na Evropsko prvenstvo!"