Akcija "Crveno-bijela krv" po 29. put! Održava se i u pet gradova Republike Srpske

Crvena zvezda pozvala navijače da se pridruže humanitarnoj akciji "Crveno-bijela krv", koja će biti održana i u Banjaluci, Prijedoru, Doboju, Bijeljini i Trebinju.

Crvena zvezda je pozvala svoje navijače da se odazovu redovnoj i tradicionalnoj humanitarnoj akciji "Crveno-bijela krv". Akcija će se održati po 29. put, i to u ponedjeljak (29. januara) od 9 do 15, kao i u utorak (30. januar) od 10 do 18 časova u Medija centru stadiona "Rajko Mitić".