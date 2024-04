Kontroverzni Srbin kupio klub, milioni pljuštali na žurkama - Vladan Lukić dobio skupocjeni automobil!

Čuveni fudbaler Vladan Lukić igrao za Marbelju dok je predsjednik tog kluba bio Srbin Boban Petrović, a u Beograd je dovezao Lamborgini.

Vladan Lukić bio je šampion Evrope sa Crvenom zvezdom i nesuđeni as reprezentacije Jugoslavije na velikim takmičenjima, u čemu su ga spriječile povrede i raspad zajedničke države. Trebalo je, vjerovatno, da nekadašnji predsjednik crveno-bijelih bude jedna od najbitnijih sportskih ličnosti devedesetih, ali to nisu bile godine u kojima se mislilo samo o sportu. Ipak, on često jeste bio u prvom planu - i zbog fudbalskog umijeća i zbog svojih poteza, odluka i doživljaja van terena.