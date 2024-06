UEFA žestoko kaznila Albanca! Drugi će moći na teren na EURO 2024 - on ne

Disciplinska komisija kaznila reprezentativca Albanije

Albanski reprezentativac Mirlind Daku suspendovan je sa dvije utakmice Evropskog prvenstva, odlukom UEFA. Evropska "kuća fudbala" sankcionisala ga je zato što je poslije utakmice protiv Hrvatske poveo vulgarnu i uvredljivu pjesmu, kojom se vrijeđaju Srbi i Makedonci.

Daku će propustiti ključnu utakmicu protiv Španije u ponedjeljak, a neće ga biti ni u prvoj rundi nokaut faze, ako se Albanija kvalifikuje. "Mirlind Daku je suspendovan sa dvije utakmice reprezentacije pod okriljem UEFA, u kojima bi inače mogao da igra, zato što se nije povinovao opštim pravilma ponašanja i zbog kršenja pravila pristojnog ponašanja. On je takođe koristio sportski događaj za manifestovanje nesportske prirode i zbog uznemiravanja našeg sporta", piše u saopštenju UEFA.

Mirlind Daku je poslije skandaloznog ponašanja kažnjen i odlukom svog kluba, Rubina iz Kazanja, u kojem igra sa nizom srpskih igrača i neizbježno je zaključiti da će mu ovaj skandal u značajnoj mjeri obilježiti karijeru.

Daku je rođen u Srbiji, a nakon što je igrao za "Kosovo" promijenio je nacionalni tim i zaigrao za Albaniju. Pročitajte biografiju Mirlinda Dakua.

Njegov otac Fehmi Daku objasnio je Rusima da njegov sin ne mrzi bilo koga i da je vrijeđao zato što su ga ponijele emocije na njegovom prvom velikom turniru. "Moj sin nije govorio te stvari. On je emotivna i eksplozivna osoba. To je učinio nenamjerno i već je tražio oproštaj od onih koje je to povrijedilo. Biće nam veoma teško ako Mirlind bude diskvalifikovan sa Evropskog prvenstva, ali ne vjerujem da će se to dogoditi i da će se oprostiti od turnira", rekao je on medijima iz Moskve.

U ovom trenutku, on će opet moći da igra na Evropskom prvenstvu samo ako se Albanija plasira u četvrtfinale.