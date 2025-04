Miralem Pjanić brani Rusiju: Ovo što UEFA i FIFA rade je pogrešno, šta je sa Izraelom?

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić stao je u odbranu Rusije kada su u pitanju sportske sankcije UEFA i FIFA.

Izvor: MN PRESS

Miralem Pjanić, fudbaler moskovskog CSKA, govorio je za podkast "Comment.show", u kojem je govorio o političkim temama, a najprije se osvrnuo neodigranu utakmicu između Rusije i BiH.

“Reći ću vam iskreno. Fudbalski savez BiH je donio odluku da se utakmica igra u Rusiji i to je kritikovano od strane naše javnosti. Onda smo Edin Džeko i ja rekli da možda ne bi trebali ići tamo jer je situacija teška i složili smo se da ne idemo. Nismo rekli ništa loše o Rusiji ili Rusima. Nikada nisam imao problema sa nekim iz Rusije. Tri godine kasnije sam dobio poziv od CSKA i pitao sam kakva je situacija u njihovoj zemlji jer mi je stalo do života. Rečeno mi je da je situacija normalna i odlučio sam doći u CSKA“, rekao je Pjanić, a prenio "N1".

Pjanić je istakao da otkako je došao u CSKA dobio portpuno novu perpektivu na sve što se događa u svijetu sporta, a što je vezano za međunarodnu politiku.

“Sada kada sam ovdje u Rusiji, mislim da je ono što UEFA i FIFA rade sa Rusijom pogrešno. Zaista se ne slažem s njima. Ako pogledamo šta se sada dešava u Izraelu, i njihovi timovi mogu igrati u Evropi, ali Rusija ne može”, rekao je Pjanić i dodao:

“Ne mogu se složiti sa ovim. Naravno, to su političke stvari sa kojima se ne slažem, ali u trenutku kada su me pitali jasan odgovor je bio upravo to. Danas možda mislim drugačije. Ako mi sutra kažu da li ću ići u Rusiju da igram, reći ću naravno da idem”, naglasio je nekadašnji reprezentativac BiH.

(MONDO)