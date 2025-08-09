Slavni klub se gasi poslije 133 godine: Srbi su pisali njegovu istoriju

Prestaje da postoji Vitese, tim u kojem je čak 14 Srba ostavilo dubok trag.

Izvor: VINCENT JANNINK / AFP / Profimedia

Fudbalski klub Vitese iz Arhema prestaje da postoji - jedan od simbola holandskog fudbala izgubio je licencu nakon čak 133 godina, pa će uskoro prestati sa svim aktivnostima i otići u istoriju. Biće to tragedija za holandski fudbal, ali Vitese već nekoliko sezona šeta po ivici ambisa i ovakav scenario bio je potpuno realan.

Čak pet puta je Vitese holandsko prvenstvo završavao na drugom mjestu, prije manje od deset godina osvojili su Kup Holandije, a redovno su igrali i evropska takmičenja. Posljednji put Konferencijsku ligu u sezoni 2021/22, kada su imali veoma dobar nastup i tek u nokaut fazi ispali od Rome.

Iako su sjećanja svježa, ti slavni davni već su davna prošlost. Vitese je u posljednje dvije sezone dva puta ispadao iz lige, pa će ubrzo prestati da postoji - iako nadležne organe ubjeđuje kako i dalje može da ispuni sve uslove za licencu. Za sada nema sluha za Vitese, čiji je meč prvog kola u trećem rangu holandskog fudbala otkazan, pa djeluje da smo u ovom trenutku mnogo bliže gašenju nego opstanku jednog od najstarijih klubova u kontinentalnom dijelu Evrope, osnovanom davne 1892. godine.

"Činjenica da Vitese trenutno tvrdi da je u stanju da ispuni uslove za profesionalnu licencu ne negira činjenicu da su propisi o licenciranju prekršeni u prošlosti. Sudija je razmotrio spor koji mu je podnijet. Taj spor se odnosi na prekršaje počinjene u prošlosti. Na osnovu tih prekršaja, komisija za licenciranje FS Holandije odlučila je da opozove davanje licence", rekao je predsjedavajući u sporu između Vitesea i FS Holandije.

Tokom bogate klupske istorije Vitesea veliki trag u klubu ostavili su srpski fudbaleri. Čak 14 njih igralo je za ovaj holandski tim i po tome je Srbija rekorder - dijeli prvo mjesto sa Belgijancima. Za Vitese su igrali Radoslav Slović, Dejan Čurović, Marko Perović, Nenad Grozdić, Dragoslav Jevrić, Dejan Stefanović, Aleksandar Ranković, Aleksandar Ilić, Vladimir Stojković, Danko Lazović, Nemanja Matić, Slobodan Rajković, Nikola Aksentijević i Danilo Pantić.