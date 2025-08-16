logo
Novo fudbalsko pravilo prvi put primijenjeno u Premijer ligi

Autor Tijana Jevtić
0

Martin Dubravka prvi je golman u Premijer ligi koji je kažnjen zbog predugog držanja lopte.

Martin Dubravka kažnjen zbog predugog držanja lopte Izvor: Screenshot/Reddit/@r/soccer

Premijer liga od ove sezone uvela je pravilo o vremenu koje golman sme da provede držeći loptu u ruci. Tek što je počela Premijer liga, već je jedan golman kažnjen, a riječ je o Slovaku Martinu Dubravki.

Golman Barnlija Martin Dubravka predugo je držao loptu u posjedu, a to je prouzrokovalo da Totenhem dobije korner. Riječ je o pravilu "8 sekundi" u kojem golman nema pravo da duže od navedenog vremena drži loptu u rukama. Zbog toga sudija Majkl Oliver nije imao izbora, nego da posjed dodijeli domaćinu.

Čitava situacija dogodila se već u trećem minutu meča prvog kola Premijer lige. Slovak je očigledno zaboravio na novo pravilo ili se nadao da se ono neće odmah rigorozno poštovati. Tako je presreo centaršut rivala, uhvatio loptu, a prema procjeni sudije držao ju je više od predviđenog vremena. Mnogima nije bilo jasno poslije odluke sudije o čemu se tačno radi, ali trener Tomas Frank odmah je razumio i počeo da aplaudira sudiji zbog odluke. 

