Novo fudbalsko pravilo prvi put primijenjeno u Premijer ligi

Martin Dubravka prvi je golman u Premijer ligi koji je kažnjen zbog predugog držanja lopte.

Izvor: Screenshot/Reddit/@r/soccer

Premijer liga od ove sezone uvela je pravilo o vremenu koje golman sme da provede držeći loptu u ruci. Tek što je počela Premijer liga, već je jedan golman kažnjen, a riječ je o Slovaku Martinu Dubravki.

Golman Barnlija Martin Dubravka predugo je držao loptu u posjedu, a to je prouzrokovalo da Totenhem dobije korner. Riječ je o pravilu "8 sekundi" u kojem golman nema pravo da duže od navedenog vremena drži loptu u rukama. Zbog toga sudija Majkl Oliver nije imao izbora, nego da posjed dodijeli domaćinu.

Martin Dubravka held onto the ball for more than 8 seconds and Tottenham were immediately awarded a corner.



This new rule will be heavily focused on by referees for the first 5 weeks of the season, before being completely forgotten about for the rest of the campaign.pic.twitter.com/taPGdzmWZA — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet)August 16, 2025

Čitava situacija dogodila se već u trećem minutu meča prvog kola Premijer lige. Slovak je očigledno zaboravio na novo pravilo ili se nadao da se ono neće odmah rigorozno poštovati. Tako je presreo centaršut rivala, uhvatio loptu, a prema procjeni sudije držao ju je više od predviđenog vremena. Mnogima nije bilo jasno poslije odluke sudije o čemu se tačno radi, ali trener Tomas Frank odmah je razumio i počeo da aplaudira sudiji zbog odluke.

