Počinje Premijer liga, ko je u najvećem minusu? Ovo je 10 najskupljih pojačanja, a još se čeka "bomba"

Počinje nova sezona Premijer lige, a oni najbolji klubovi su izdvojili velike svote novca na pojačanja. Liverpul je prvi favorit, a odmah iza su Siti, Arsenal, Čelsi, dok tu vreba i Totenhem, a Mančester junajted pokušava da se vrati na pravi put...

Izvor: Copyright (c) 2021 Ink Drop/Shutterstock. No use without permission.

Počinje nova sezona Premijer lige. Aktuelni šampion Liverpul odigraće prvi meč u sezoni 2025/26 i to na krcatom "Enfildu" protiv Bornmuta. Na taj način daće i simbolično znak za početak trke u kojoj je prvi favorit. Naravno, to što je favorit na papiru ne mora ništa da znači na terenu. Uostalom, prošle godine "crveni" nisu bili glavni favoriti, pa su uzeli pehar. Ko će ga uzeti ove sezone?

Primjetna razlika u odnosu na prethodnu sezonu jesu i velika ulaganja onih najvećih timova. Odlučili su da "odriješe kesu", prvenstveno je to učinio Liverpul, pa je tako doveo dva od pet najskupljih pojačanja i tu ne želi da se zaustavi. Čeka se i transfer Aleksandera Isaka koji bi mogao da dostigne i cijenu od 150 miliona evra.

Za sada je u Premijer ligu došlo 130 igrača, otišla su 123 fudbalera i očekuje se da će biti još dolazaka i odlazaka u završnici prelaznog roka. Već se radi na transferima mnogih igrača, pa i između timova koji učestvuju u Premijer ligi.

Ko su desetorica najskupljih?

Izvor: YouTube/Liverpool FC

Najskuplji transfer u dosadašnjem dijelu prelaznog roka je dolazak Florijana Virca iz Leverkuzena u Liverpul za 125 miliona evra, prema specijalizovanom sajtu "Transfermarkt". Drugi na listi je njegov novi saigrač Ugo Ekitike koji je u Liverpul došao iz Frankfurta za 90 miliona evra. Na trećem mjestu je još jedan igrač koji stiže iz Bundeslige, Benjamin Šeško koji je došao iz Lajpciga u Mančester junajted za 76,5 miliona evra.

Četvrti je Brajan Mbeumo koji je iz Brentforda stigao na "Old Traford" za 75 miliona evra. Na petom mjestu je Mateuš Kunja koji je došao iz Volvsa u Junajted za 74,2 miliona evra. Iza njega je Martin Zubimendi koji je potpisao za Arsenal iz Sosijedada za 70 miliona evra, pa Viktor Đekereš koji je u Arsenal došao iz Sporting Lisabona za 65,8 miliona evra, ali je ta cifra može da poraste do 73,5 miliona evra. Osmi je Mohamed Kudus koji je iz Vest Hema došao u Totenhem (63,8), pa Žoao Pedro koji je iz Brajtona stigao u Čelsi (63,7) i Entoni Elanga koji je iz Notingem Foresta došao u Njukasl (61,4).

Florijan Virc 125.000.000 evra (Liverpul)

Ugo Ekitike 90.000.000 (Liverpul)

Benjamin Šeško 76.500.000 (Mančester junajted)

Brajan Mbeumo 75.000.000 (Mančester junajted)

Mateuš Kunja 74.200.000 (Mančester junajted)

Martin Zubimendi 70.000.000 (Arsenal)

Viktor Đekereš 65.800.000 (Arsenal)

Mohamed Kudus 63.800.000 (Totenhem)

Žoao Pedro 63.700.000 (Čelsi)

Entoni Elanga 61.400.000 (Njukasl)

Koliko novca su potrošili najveći klubovi?

Među šest najvećih klubova u Engleskoj ubrajaju se Liverpul, Mančester siti, Mančester junajted, Čelsi, Arsenal i Totenhem. Evo kako se kreću i njihovi transferi.